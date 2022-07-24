زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار في تخريج ابنها .. وإصابة بيدها تثير القلق

نجحت الشيخة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية ، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، في لفت الأنظار لها خلال حضورها حفل تخريج ابنها ولي العهد ذي يزن بن هيثم آل سعيد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة يوم السبت، 23 يوليو 2022.

وتحولت إطلالة زوجة سلطان عمان الشيخة عهد الراقية والمحتشمة إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمالها وأناقتها الفخمة.

وأطلت الشيخة عهد بعباءة أنيقة باللون الأزرق السماوي بتطريزات على شكل ورود من ناحيتي الأكتاف والأكمام، ونسقتها مع شال من نفس اللون.

أما على صعيد المكياج، اعتمدت زوجة سلطان عمان الشيخة عهد المكياج الترابي البسيط الذي أبرز جمالها العربي الأصيل بطريقة رائعة.

والتقطت عدسات الكاميرات لحظات رائعة لسطان عمان هيثم بن طارق وزوجته الشيخة عهد خلال جلوسهما على مقصورة حضور عرض التخريج العسكري.

وظهرت علامات الفرح على وجه زوجة سلطان عمان السيدة الجليلة، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة.

كما التقط السلطان هيثم بن طارق وزوجته السيدة الجليلة، كما يلقبها العمانيون، صورًا تذكارية مع نجلهما ولي العهد ذي يزن بن هيثم آل سعيد والسّيد عزان بن قيس آل سعيد، وهو نجل شقيق السلطان هيثم.

إصابة زوجة عمان السيدة الجليلة

ولاحظ متداولو صور في صور التقطت عن قرب لعهد البوسعيدية السيدة الجليلة تواجد إصابة بيدها اليمنى.

وظهرت زوجة سلطان عمان، وهي تلف "الشاش" الطبي على يدها، ما أثار الجدل بين العمانيين، عن طبيعة هذه الإصابة.

سلطان عمان يرعى تخريج أكاديمية ساندهيرست

رعى سلطان عمان هيثم بن طارق وزوجته السيدة الجليلة حفل تخريج الدورة رقم 222 لـ أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة بحضور آمر الأكاديمية اللواء الركن دنكن كابس.

ولدى وصوله، اعتلى السلطان المقصورة يرافقه آمر الأكاديمية، وأدّى طابور الخريجين التحيّة العسكريّة له، قبل أن يلتقي بالضباط العُمانيين الدارسين في الأكاديمية، وهنّأهم بوصولهم إلى هذه المرحلة، مؤكّدًا على أهمية مواصلة تطوير مهاراتهم العلمية والعسكرية، ومتمنّيًا لهم بالتوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

كما قدم السلطان هيثم هدية تذكارية إلى آمر أكاديمية ساندهيرست العسكرية، فيما تقبل هدية تذكارية قدّمها آمر الأكاديمية بمناسبة رعايته حفل تخريج هذه الدورة.

وكانت أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة قد أعلنت تخريج 103 ضباط يوم السبت، 23 يوليو 2022، بعد أن أكملوا 8 أسابيع من التدريب لدورة التكليف.

وقد ضمت الدفعة 9 طلاب دوليين من سلطنة عمان والأردن والبحرين وكوسوفو، حيث تخرج من سلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وعزان بن قيس بن طارق آل سعيد.

زوجة سلطان عمان السيدة الجليلة

اسمها الكامل: عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

ولدت في محافظة مسقط.

والدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.

يعود نسب أسرتها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

تعليم السيدة الجليلة

تلقت السيدة الجليلة تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة.

أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع.

زواج السيدة الجليلة

تزوجت من السلطان هيثم بن طارق، ولهما من الأولاد:

ذي يزن بن هيثم آل سعيد

بلعرب بن هيثم آل سعيد

ثريا بنت هيثم آل سعيد

أميمة بنت هيثم آل سعيد

من هو عزان بن قيس آل سعيد ؟

عزان، هو ابن شقيق سلطان عمان، قيس بن طارق آل سعيد، المستشار السفارة العمانية في لندن.

يتولى رئاسة نادي "غلا وينتوورث للجلولف" بين عامي 1989 و2011.

كما يرأس منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بالسلطنة.

ذي يزن يستعد لتخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية

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