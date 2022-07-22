ذي يزن يستعد لتخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية

كشفت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الحاكمة حول العالم أن الأسرة المالكة في سلطنة عمان تستعد للاحتفال بتخريج ولي العهد ذي يزن بن هيثم من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا.

وذكرت هذه الصفحات بأن حفل تخرج ذي يزن، نجل السلطان هيثم بن طارق، سيكون يوم غدٍ السبت في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

ويحمل وريث العرش والنجل الأكبر السلطان السيد ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، ودرجة الماجستير في التاريخ من نفس الجامعة.

اهتمت وسائل الإعلام في سلطنة عُمان وعدة دول عربية بنبأ تنصيب ذي يزن الابن الأكبر للسلطان هيثم آل سعيد وليًا للعهد وفقًا لقانون النظام الأساسي الجديد في السلطنة.

وأوجد القانون منصب ولي العهد لأول مرة في السلطنة ونص على أن الخلافة تنتقل من الحاكم إلى ابنه الأكبر.

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وأعلن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في 2021 عن خطط لإجراء تعديل دستوري بعد مرور عام على وفاة سلفه السلطان قابوس الذي لم ينجب أطفالًا ولم يعين خليفة بشكل علني خلال فترة حكمه التي استمرت 49 عامًا.

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ونُشر القانون الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية في يناير 2021، والذي ينص على استحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، وأن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.

من هو ذي يزن بن هيثم

اسمه الكامل: ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

ولد في 21 أغسطس 1990.

يحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

حاصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

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نسب ذي يزن بن هيثم

ذي يزن بن هيثم بن طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي فهو سليل الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية التي تحكم عُمان منذ عام 1741 م

عائلة ذي يزن بن هيثم

لدى ذي يزن ثلاثة أشقاء هم بلعرب بن هيثم، وشقيقتان هما ثريا وأميمة وأمه هي السيدة عهد بنت عبد الله.

الحياة المهنية لـ ذي يزن

عمل ذي يزن بن هيثم سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، ورعى كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

عُين بمنصب وزير الثقافة والشباب في الحكومة التي شكلت بعد تنصيب والده سلطانًا، العام الماضي وهو أصغر وزير في الحكومة من حيث العمر.

في يناير 2021، عين ذي يزن وليًا للعهد ليكون أول من يتسلم ولاية العهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث.

زواج ذي يزن بن هيثم

في 21 نوفمبر 2021؛ احتفلت الأسرة المالكة بزفاف ذي يزن بن هيثم والسيدة ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد بقصر العلم في مسقط.

وأحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفل الزفاف الذي أقيم يوم الأحد، 21 نوفمبر 2021، في قاعة المرايا، بقصر العلم ( القصر السلطاني) في العاصمة العُمانية مسقط.

وكان ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق قد احتفل بحفل خطوبته من السيدة ميان شهر يناير الماضي بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد في سلطنة عُمان، بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق.

وتعد السيدة ميان ابنة السيد شهاب آل سعيد وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وابنة شقيق سلطان عُمان.

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وبحسب وسائل إعلام محلية عُمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية، كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية، حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية وأقام لها قبل أشهر معرضًا بالسلطنة ذهب ريعه لصالح جمعية الأمومة والطفولة.

وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر يناير الماضي نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان".

وجاء في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021: "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته".

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقًا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة".