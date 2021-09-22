رئيس السلفادور يُفاجئ شعبه بفعل غريب على "تويتر".. لماذا تحول الى ديكتاتور؟

فاجئ نجيب بوكيلي، رئيس جمهورية السلفادور أصغر دول أمريكا الوسطى، شعبه والعالم بتغيير التعريف الخاص به على موقع التدوين "تويتر" من "رئيس السلفادور" إلى "أروع ديكتاتور في العالم".

وبجولة على حساب رئيس السلفادور على "تويتر" يمكنك أن تلاحظ كلمة "دكتاتور السلفادور" تلي صورة الرئيس واسمه الشخصي وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول السبب الذي دفعه للقيام بهذا التصرف الذي وصف بـ"الغريب".

وعبر وسم يحمل اسم الرئيس السلفادوري، تنوعت التحليلات والإجابات التي أصدرها المغردون والتي تراوحت بين من اعتبر وصف الرئيس نفسه بـ"الدكتاتور" ما هي إلا "مزحة" أراد بها لفت الأنظار له.

في حين اعتبر قسم من المغردين بأن الرئيس نجيب بوكيلي قام بذلك كرد ساخر على موجة انتقادات واتهامات تقصده بالذات منذ مدة، ملخصها أن "الرئيس يحكم البلاد بالاستبداد" وهو شعار قادة المعارضة الناشطة تويتريا عبر "هاشتاغ" سمّوه BukeleDictador#.

#Marchas15S #BukeleDictador

March has arrived to plaza Morazán. Have spoken with a few anti bitcoiners with the take 'im not against #btc, just that it's forced.' pic.twitter.com/WW2oU0p1Dj — John Dennehy (@jdennehy_writes) September 15, 2021

ووجهت لرئيس السلفادورانتقادات عدة خاصة بشأن مشروع إصلاح دستوري مثير للجدل يقوم به، ويهدف إلى تعديل نصوص بقانون الانتخابات، ليتمكن من الترشح في 2024 لولاية ثالثة، فيما لا يسمح الدستور للرئيس إلا بولايتين فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم بوكيلي لقب "المستبد" على "تويتر"، كدعابة منه فقط، ففي يناير الماضي تبنى صورة الأدميرال حافظ علاء الدين، الشخصية الرئيسية في فيلم "الديكتاتور" للكوميدي البريطاني "ساشا بارون كوهين"، لكنها المرة الأولى التي يستخدم فيها اللقب كتعريف شخصي بنفسه.