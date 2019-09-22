رئيس مدينة فرنسية يفرض الفرحة على السكان إجباريًا... لا حزن لمدة أسبوع

في قرار مثر للجدل، فرض رئيس بلدية مدينة صغيرة تقع في الريف الفرنسي قرارًا يُلزم السكان أن يكونوا "فرحين" لمدة أسبوع كامل، تزامنًا مع مهرجان محلي.

وأصدر رئيس بلدية Essarts-en-Bocage الواقعة في إقليم "فونديه" غرب فرنسا والمُطلة على المحيط الأطلسي، مرسومًا رسميًا يشترط أن يشعر السكان بالفرح في الفترة ما بين 5 الى 11 أكتوبر القادم، وتحديدًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 مساءا.

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ويأتي هذا القرار المثير للجدل بمناسبة انطلاق النسخة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل اسم "فيل أن جوا" (مدينة فرحة).

Y’A D’LA JOIE aux Essarts en Bocage!#vendee. Par arrêté, le maire impose une « Semaine de la joie ». Elle oblige le citoyen à « être de bonne humeur de 8h à 22h ». Colériques et rabats-joie invités à se débarrasser de leurs émotions négatives. « Aucune dérogation accordée »#joie pic.twitter.com/aPh3oP3ZKL — fanny borius (@FannyBorius) September 18, 2019

وقال رئيس البلدية: "نظرًا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح".

ويحمل المرسوم تاريخ 13 سبتمبر، ويمنع "بث أي موسيقى قد تعتبر كئيبة، وأفلام وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي".

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كما يدعو المرسوم إلى "إنتاج الأندورفين، أي هرمونات السعادة، من خلال الضحك ثلاث مرات على الأقل في اليوم".

كما أعرب رئيس البلدية عن أسفه "لوجود الكثير من الكآبة" في البلاد، مؤكدًا أنه يحاول "بث روح مرحة في متاجر المدينة وفي صفوف سكانها.

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