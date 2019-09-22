  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. رئيس مدينة فرنسية يفرض الفرحة على السكان إجباريًا... لا حزن لمدة أسبوع

رئيس مدينة فرنسية يفرض الفرحة على السكان إجباريًا... لا حزن لمدة أسبوع

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:29
تعبيرية
تعبيرية

في قرار مثر للجدل، فرض رئيس بلدية مدينة صغيرة تقع في الريف الفرنسي قرارًا يُلزم السكان أن يكونوا "فرحين" لمدة أسبوع كامل، تزامنًا مع مهرجان محلي.

وأصدر رئيس بلدية Essarts-en-Bocage الواقعة في إقليم "فونديه" غرب فرنسا والمُطلة على المحيط الأطلسي، مرسومًا رسميًا يشترط أن يشعر السكان بالفرح في الفترة ما بين 5 الى 11 أكتوبر القادم، وتحديدًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 مساءا.

ويأتي هذا القرار المثير للجدل بمناسبة انطلاق النسخة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل اسم "فيل أن جوا" (مدينة فرحة).

وقال رئيس البلدية: "نظرًا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح".

ويحمل المرسوم تاريخ 13 سبتمبر، ويمنع "بث أي موسيقى قد تعتبر كئيبة، وأفلام وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي".

كما يدعو المرسوم إلى "إنتاج الأندورفين، أي هرمونات السعادة، من خلال الضحك ثلاث مرات على الأقل في اليوم".

كما أعرب رئيس البلدية عن أسفه "لوجود الكثير من الكآبة" في البلاد، مؤكدًا أنه يحاول "بث روح مرحة في متاجر المدينة وفي صفوف سكانها.

لمزيد من اختيار المحرر:

ضحكت بصوت مرتفع.. فخلعت فكها وبقي فمها مفتوحًا

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن