رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يُقدم اعتذاره بعد تسريب صورة قديمة له!

قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذاره للشعب الكندي، بعد انتشار صورة له يظهر فيهًا مُتنكرًا بشخصية علاء الدين مع صبغ وجه باللون الأسود، وهو ما يندرج تحت العنصرية.

وانتشرت هذه الصورة قبل شهر من الانتخابات التشريعية، وكشف ترودو ان الصورة والتي يظهر فيها متوسطًا 4 فتيات تم التقاطها في حفلة مدرسة أقيمت عام 2001، وعلق على هامش حملته الانتخابية عن الصورة: " إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريًّا حينذاك؛ لكنني أعترف اليوم بأنه عنصرية، وأعبّر عن أسفي الشديد لذلك" وأضاف: "كنت متنكرًا بزي علاء الدين، ووضعت مساحيق تبرج، وما كان يجب أن أفعل ذلك" .

واستطرد: "شعرت بخيبة أمل من نفسي وأنا غاضب لأنني فعلت ذلك. أقدم اعتذاراتي”؛ مؤكدًا: “عملت طوال حياتي من أجل خلق فرص للناس ومكافحة العنصرية والتعصب".

هذا وتم تسريب الصورة بعد أسبوع على بدء حملته الانتخابية، ويظهر فيها رئيس الوزراء الكندي بعمر الـ 29، مُرتديًا عمامة وصابغًا وجهه باللون الأسود، متوسطًا 4 فتيات، وتم أخذ الصورة من ألبوم لحفلة نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان “ترودو” يعمل بالتدريس فيها. وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة”.

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