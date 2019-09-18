كاتبة كويتية تتوعد كل من انتقدها بعد إعلان زواجها من رجل أعمال مصري.. فيديو!

تعرضت الكاتبة الكويتية وداد المطوع لهجوم من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري.

هذا الهجوم الكبير دفع الكاتبة الكويتية لتسجيل فيديو تتوعد من خلاله كل من أساء لها بسبب زواجها، وقالت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها أنها تفاجأت من كمية التعليقات المسيئة بعد إعلانها زواجها من رجل الأعمال المصري هيثم أحمد، وأضافت بانها ستمنح هؤلاء الأشخاص فرصة لحذف تعليقاتهم قبل الاتجاه للمحاكمة.

الحمدلله رب العالمين تم بحمد الله زواج وداد عبدالله المطوع القناعي من رجل الأعمال المصري هيثم أمام - اسال الله ان يبارك لنا في زواجنا ويسعدنا ويبارك لنا في زواجنا ويكافينا الشر والعين والحسد اللهم امين- @wdadalmutawa pic.twitter.com/KGRZ1poZ3M — وداد عبدالله المطوع القناعي (@wdadalmutawa) September 16, 2019

كما توجهت بالشكر لكل من ساندها وقدم لها التهاني التبريكات، مؤكدة أنها تعلم جيدًا من يحبها ومن يكرها، رافضة هذا الهجوم الكبير غير المبرر.

يُشار إلى أن الكاتبة الكويتية وداد المطوع كانت قد تعرضت للهجوم والانتقادات بسبب جنسية زوجها "المصرية" وتساءل الجمهور عن سبب عدم ارتباطها برجل من نفس جنسيتها كما تحدث البعض عن عدم حصول أبنائها على الجنسية الكويتية مستقبلًا.

في المقابل دافع عدد كبير عن الكاتبة الكويتية مُعتبرين أن الانتقادات التي وجهت لها عنصرية وأن من حقها الارتباط بالشخص الذي تجده مناسب بغض النظر عن جنسيته ولا يحق لأي شخص التدخل في شؤونها الخاصة.

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