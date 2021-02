راقصة باليه بلا ذراعين تتحول الى أيقونة بإصرارها وعزيمتها

هناك بعض الأشخاص حول العالم لا يسمحون لأي نوع من "العجز" أن يمنعهم من تحقيق أحلامهم، وقد حفرت البرازيلية "فيتوريا بوينو" اسمها في القائمة اللامعة.

فقد ولدت بدون يدين في بلدة صغيرة تسمى سانتا ريتا دو سابوكاي في البرازيل، ومع ذلك، لم يمنعها ذلك من تحقيق حلمها الكبير، وهو أن تصبح راقصة باليه رشيقة.

'For me, arms, they’re just a detail,' says Brazilian ballerina Vitória Bueno who was born without arms but with a gift for dance https://t.co/oBRvhKISPh pic.twitter.com/Z2Y10ew4MR