راقصة باليه بلا ذراعين تتحول الى أيقونة بإصرارها وعزيمتها

هناك بعض الأشخاص حول العالم لا يسمحون لأي نوع من "العجز" أن يمنعهم من تحقيق أحلامهم، وقد حفرت البرازيلية "فيتوريا بوينو" اسمها في القائمة اللامعة.

فقد ولدت بدون يدين في بلدة صغيرة تسمى سانتا ريتا دو سابوكاي في البرازيل، ومع ذلك، لم يمنعها ذلك من تحقيق حلمها الكبير، وهو أن تصبح راقصة باليه رشيقة.

'For me, arms, they’re just a detail,' says Brazilian ballerina Vitória Bueno who was born without arms but with a gift for dance https://t.co/oBRvhKISPh pic.twitter.com/Z2Y10ew4MR — Reuters (@Reuters) February 12, 2021

وبناءً على نصيحة معالجها الطبيعي، بدأت الرقص في سن مبكرة جدًا، وعندما بدأت في تلقي دروس الباليه في بلدتها، كان ذلك موضوع غريبًا بالنسبة للسكان المحليين.

ومع ذلك، فإن رؤيتها وهي تقوم بالدوران والانزلاق عبر المنصة الخشبية قد تترك أي شخص مندهشًا وقد ألهم العالم.

وقالت في حديثها لرويترز: "بالنسبة لي، فإن الأذرع هي مجرد تفاصيل، أتبع حركاتي بعيني كما لو كانوا هناك".

وبصرف النظر عن كونها الوسيلة المثالية لتحقيق حلمها، فقد كانت أيضًا طريقة رائعة لاكتساب القوة والمرونة، فهي قادرة على القيام بأنشطتها اليومية دون عناء بقدميها فقط ، من تنظيف أسنانها بالفرشاة إلى القيام بالأعمال الروتينية في جميع أنحاء المنزل.

فيما كشف زوج والدتها، خوسيه كارلوس بيريرا، بأن الأشياء التي تفعلها بقدميها فقط، ولا يمكنني فعلها بيدي.

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