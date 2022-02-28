رالي جميل النسائي : الموعد - المسار - التسجيل

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة "رالي جميل"، الرالي الملاحي الأول على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من رؤية 2030 لتمكين المرأة في كافة المجالات بما فيها الرياضة بمختلف أنواعها.

وتحظى النسخة الأولى من الرالي على رعاية ملكية من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال تولي الأميرة ريما بنت بندر منصب الرئيس السابقة لـ"الهيئة العامة للرياضة" وضعت العديد من السياسات وأطلقت البرامج المختلفة التي شكّلت مصدر نفع وإفادة للنساء والأطفال في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

رالي جميل

ومن المقرر أن تقام فعاليات الرالي في بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبدعم من لجة نساء في رياضة السيارات – الاتحاد الدولي للسيارات.

ويساهم الرالي في تحويل المملكة العربية السعودية إلى واحدة من أهم الوجهات الرياضية على مستوى العالم بجانب العديد من الإنجازات الأخرى خارج النطاق الرياضي.

موعد رالي جميل

سيتم خوض غمار سباق الرالي خلال الفترة الممتدّة 16 – 19 مارس 2022.

الفرق المشاركة في رالي جميل

سيشارك في الرالي نحو 30 فريقًا يضم كل واحد سائقة وملّاحة، وهو مفتوح أمام السيدات من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وجميع أنحاء العالم.

مسار رالي جميل

نقطة الانطلاق: مدينة حائل – شمال وسط السعودية

مدينة حائل – شمال وسط السعودية مرورًا بـ: مدينة القصيم

مدينة القصيم نقطة الانتهاء: العاصمة الرياض

التسجيل في رالي جميل

يمكن للراغبات بالمشارَكة في هذا الحدث الرياضي البارز بعالم سباقات السيارات التسجيل عبر موقع الإنترنت rallyjameel.com لغاية 28 رجب (1 مارس) المقبل.