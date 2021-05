رجل أعمال صيني يشتري نادي كرة قدم ويشترط وضع ابنه بالتشكيلة.. يمكنك رؤية المشكلة؟

بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه في العالم، فالمحسوبية والواسطة تبقى موجودة بغض النظر عن شكلها ولونها.

ففي الصين مثلًا، قام رجل أعمال بشراء نادٍ رياضي لكرة القدم من الدرجة الثانية واشترط أن يتم اختيار ابنه ضمن التشكيلة الأساسية له.

Chinese businessman bought Zibo Cuju, second tier Chinese side, and told the coach to play his 126kg son. (via @TUDNUSA ) pic.twitter.com/ylJehD0BAf

فبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فقد اشترى رجل الأعمال "هو شيهوا" نادي "تسيبو كوجو" واشترط

بأن يكون "المهاجم الرئيسي" للفريق ابنه الذي يبلغ وزنه 126 كغم، وهو أمر كان سيكون أمرًا عاديًا لو أن لدى الفتى الإمكانيات والقدرات اللازمة لاحتراف تلك الرياضة.

You know that businessman that just bought a Chinese second tier football team and made them put his son on?



Here are his lads highlights 😂😂 pic.twitter.com/Xt9VX7kvCW