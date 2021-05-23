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رجل أعمال صيني يشتري نادي كرة قدم ويشترط وضع ابنه بالتشكيلة.. يمكنك رؤية المشكلة؟

منشور 23 أيّار / مايو 2021 - 12:01
رجل أعمال صيني يشتري نادي كرة قدم ويشترط وضع ابنه بالتشكيلة
رجل أعمال صيني يشتري نادي كرة قدم ويشترط وضع ابنه بالتشكيلة

بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه في العالم، فالمحسوبية والواسطة تبقى موجودة بغض النظر عن شكلها ولونها.

ففي الصين مثلًا، قام رجل أعمال بشراء نادٍ رياضي لكرة القدم من الدرجة الثانية واشترط أن يتم اختيار ابنه ضمن التشكيلة الأساسية له.

فبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فقد اشترى رجل الأعمال "هو شيهوا" نادي "تسيبو كوجو" واشترط

بأن يكون "المهاجم الرئيسي" للفريق ابنه الذي يبلغ وزنه 126 كغم، وهو أمر كان سيكون أمرًا عاديًا لو أن لدى الفتى الإمكانيات والقدرات اللازمة لاحتراف تلك الرياضة.

ولكن ذلك المراهق بالكاد يستطيع الجري وببطء لمدة خمس أو عشر دقائق على أقصى تقدير.

وحتى الآن شارك مالك النادي في مباراة واحدة لفريقه بعد أن ارتدى القميص رقم عشرة، فيما لا يملك المدرب أو اللاعبين أي قرار بشأن الاعتراض على مشاركة "الفتى المدلل" خوفًا من فقدان مصدر رزقهم.

وتبانيت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بجرأة رجل الأعمال وطموحه، بينما قال آخرون أنه بأفعاله أنه يسخر من الرياضة ويهين مدرب ولاعبي النادي

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كلمات دالة:الصينكرة قدم

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