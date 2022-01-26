رجل يتعرى في شوارع دبي ويصدم المارة .. وهذا ما فعلته الشرطة

فوجئ سكان منطقة دبي مارينا برجل تعمد خلع ملابسه والسير في الشارع العام والتهجم على المارة والسيارات.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات صورًا ومقاطع فيديو التقطها أحد المارة للرجل الذي شوهد وهو يهاجم سائق التوصيل وحارس الأمن.

وبعدها أعلنت الشرطة القبض على الرجل العاري وتوقيفه بتهمة التعرض غير اللائق في مكان عام.

ونشرت شرطة الإمارة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسيًا، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

شرطة دبي: القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2022

وعبر بعض سكان الإمارة عن صدمتهم مما حدث، وتحدث بعض المغردين بأنها ليست المرة الأولى التي يشاهدون فيها أشخاص عراة يسيرون بشكل مريب في شوارع الإمارة.

دبي مارينا

حي يقع في قلب دبي وأصبح يعرف في الآونة الأخيرة باسم 'دبي الجديدة'.

وبنيت دبي مارينا على امتداد ميلين (3 كم) من ساحل الخليج العربي، وبلغ عدد سكانها 45395 نسمة في عام 2016.

يقع حي دبي مارينا على التقاطع 5 بين ميناء جبل علي والمنطقة التي تستضيف مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام والجامعة الأميركية.

استوحي تصميم المرسى ليحاكي التطوير الناجح للغاية لمكان كونكورد المحيط الهادي على طول الخليج الكاذب في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا.

وكانت هناك العديد من حالات الحياة البحرية (خاصة الحيتان وأسماك القرش) تدخل المرسى، بسبب قربها من البحر المفتوح.