رجل بملابس نسائية "نقاب وعباءة" يثير الجدل في العاصمة الأردنية.. والكشف عن السبب

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الأردني لرجل ظهر مرتديًا ملابس نسائية ونقاب يتجوّل في احد الأحياء في العاصمة الأردنية عمان.

تفاصيل مقطع الفيديو المثير للجدل لأردني بملابس نسائية

وانتشر بين المتابعين مقطع فيديو ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيه رجل يرتدي النقاب والعباءة السوداء في الشارع، وظهر الرجل في الفيديو وهو يحاول الهرب من بعض الأشخاص الذين اكتشفوا حقيقته وحاولوا الإمساك به.

وبالرغم من محاولة الكثير من الأشخاص اللحاق به إلا ان الرجل المتنكر تمكن من الهرب منهم جميعهم.

الأمن العام الأردني يكشف سبب ظهور الرجل بملابس نسائية

تحّركت مديرية الامن العام في الأردن للتحقيق في أمر الرجل الذي ظهر في الفيديو مرتديًا ملابس نسائية داخل أحد الأسواق الشعبية في العاصمة الأردنية، حيث تمكنّوا من إلقاء القبض عليه على الفور بعد انتشار الفيديو.

وبعد التحقيق مهه تبين سبب ارتداء الرجل للملابس النسائية، حيث كشف أنه كان يحاول السرقة من السيدات في فترة الأعياد التي تزدحم بها الأسواق.

وأكد الرجل انه كان يحاول السرقة من حقائب النساء، حيث كان يلتصق بهن على انه سيدة، ويسرق النقود من حقائبهن، دون أن يشعرن بالأمر.