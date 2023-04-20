رجل بملابس نسائية "نقاب وعباءة" يثير الجدل في العاصمة الأردنية.. والكشف عن السبب

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الأردني لرجل ظهر مرتديًا ملابس نسائية ونقاب يتجوّل في احد الأحياء في العاصمة الأردنية عمان.
تفاصيل مقطع الفيديو المثير للجدل لأردني بملابس نسائية
وانتشر بين المتابعين مقطع فيديو ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيه رجل يرتدي النقاب والعباءة السوداء في الشارع، وظهر الرجل في الفيديو وهو يحاول الهرب من بعض الأشخاص الذين اكتشفوا حقيقته وحاولوا الإمساك به.
وبالرغم من محاولة الكثير من الأشخاص اللحاق به إلا ان الرجل المتنكر تمكن من الهرب منهم جميعهم.
بالفيديو .. رجل يرتدي "عباية ونقاب" في العاصمة عمّان.. ما قصته؟#سرايا #الأردن #عاجل https://t.co/z5NAvFFmCP pic.twitter.com/TSH9yt0olk— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) April 19, 2023
الأمن العام الأردني يكشف سبب ظهور الرجل بملابس نسائية
تحّركت مديرية الامن العام في الأردن للتحقيق في أمر الرجل الذي ظهر في الفيديو مرتديًا ملابس نسائية داخل أحد الأسواق الشعبية في العاصمة الأردنية، حيث تمكنّوا من إلقاء القبض عليه على الفور بعد انتشار الفيديو.
وبعد التحقيق مهه تبين سبب ارتداء الرجل للملابس النسائية، حيث كشف أنه كان يحاول السرقة من السيدات في فترة الأعياد التي تزدحم بها الأسواق.
وأكد الرجل انه كان يحاول السرقة من حقائب النساء، حيث كان يلتصق بهن على انه سيدة، ويسرق النقود من حقائبهن، دون أن يشعرن بالأمر.