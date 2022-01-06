رجل يضرب خادمة منزلية بطريقة وحشية يثير غضبًا في لبنان

أثار مقطع فيديو متداول في لبنان لرجل يضرب "خادمة منزلية" بطريقة وحشية غضبًا في الشارع اللبناني في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تصويره من قبل أحد الأشخاص كان على مقربة من الحادثة، رجلًا أقدم على ضرب عاملة منزلية بطريقة صادمة قبل أن يمسكها من شعرها ويسقطها أرضًا ثم يبدأ بسحلها نحو مكان ما.

التوحّش ،التخلّف والإجرام بأبشع صوره ،هذا المشهد الذي ظهر للعلن يحصل في الكثير من البيوت ومكاتب الخدم والحجة : تأديب العاملة المنزلية !! مع انزال أشدّ العقوبات بهذا المجرم و #الغاء_نظام_الكفالة العنصري بحق #العاملات_المنزليات pic.twitter.com/PDOQTm5mGk — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) January 5, 2022

وفي الوقت الذي حاولت فيه الخادمة الاستغاثة بالسكان الذين سارعوا لمشاهدة الحادث بالصراخ بصوت عالٍ، لكن لم يحرك أحد ساكنًا.

وعبر رواد موقع التدوين "تويتر" في لبنان عن استيائهم من المشهد وتعنيف الخادمة المنزلية مطالبين بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة.

وأعادت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات نشر مقطع الفيديو وأرفقته بتغريدة ترجمت فيها غضبها: "التوحّش، التخلّف والإجرام بأبشع صوره، هذا المشهد الذي ظهر للعلن يحصل في الكثير من البيوت ومكاتب الخدم والحجة : تأديب العاملة المنزلية !! مع انزال أشدّ العقوبات بهذا المجرم و#الغاء_نظام_الكفالة العنصري بحق #العاملات_المنزليات".

وذكرت وسائل إعلام محلية في لبنان بأن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يدعى "ب.غ" من سكان جورة البلوط في المتن الشمالي وقد جرى استدعائه من قبل قوات الأمن والعمل جارٍ على الاستماع لإفادة العاملة الأجنبية بغية استكمال التحقيق.

وأشارت الى أن الخادمة المُعنفة تحمل الجنسية الأثيوبية.

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