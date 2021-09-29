زوج يعاني من المازوخية الجنسية يعود لزوجته العنيفة.. "اشتقت لها"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي نبأ إقدام رجل على الانفصال عن زوجته لأنها كانت تمارس العنف عليه لتفوقها عليه بالبينة الجسدية.

لكن القصة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث بدأ الزوج التفكير بإرجاع زوجته بعد فترة من انفصاله عنها بسبب اشتياقه لها واشتياقه للعنف الذي كانت تمارسه عليه.

وبعد تداول هذا النبأ، تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الذي دفعه الى طلب الرجوع الى زوجته رغم ممارستها العنف في حقه.

وأجاب أحد المغردين بأن هذه الحالة ممكن أن تندرج تحت باب "السادية وممارسة المازوخية".

ما هي السادية والمازوخية ؟

السادية مصطلح يستعمل لوصف اللذة الجنسية والنشوة التي يتم الوصول إليها عن طريق إلحاق أذى جسدي أو معاناة أو تعذيب من قبل طرف على طرف آخر مرتبطين بعلاقة وتعني الحصول على المتعة من خلال ألم ومعاناة الآخرين سواء كان ذلك نفسيًا أو بدنيًا أو جنسيًا.

ويعد إيقاع الألم على الطرف الآخر أو على الذات هو شرط أساسي لإثارة الرغبة الجنسية والوصول إلى الذروة عند الشخص السادي.

وتختلف صفة ودرجة هذا الألم إلى حد كبير، فقد يتلذذ السادي بوخز الطرف الآخر، أو عضه أو ضربه أو أحيانًا سبّه (ألم نفسي)، وقد تصل درجة الألم إلى حد القتل.

وهناك شبه ارتباط بين الشخص السادي والمغتصِب، رغم اختلاف دافع كل منهما، فقد وجد أنه بين كل أربعة مغتصِبين يوجد واحد على الأقل له ميول سادية.

بينما المازوخية فهي اضطراب نفسي يتجسّد في التلذّذ بِالألم الواقع على الشخص ذاته، أيّ التلذذ بالاضطهاد عامةً، وعمومًا لا تعد السادية–المازوخية اضطرابًا جنسيًا إلا في حالة تسبب هكذا ممارسات بضائقة أو خلل يتطلب التشخيص.