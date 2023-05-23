شاهد هدية الملكة رانيا في حفلة حناء كنتها رجوة

البوابة - أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، حفلة حناء لابنهما البكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة قرب زفافه من خطيبته الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف في الأول من حزيران/يونيو 2023.

ووجهت الملكة رانيا في وقت سابق الدعوة لعددٍ من سيدات المجتمع الأردني لمشاركتها فرحتها في حفلة حفلة الحناء التي أقامتها أمس الاثنين، 22 مايو 2023، في الديوان الملكي الهاشمي مضارب بني هاشم.

هدية الملكة رانيا في حفلة حناء الأمير الحسين

وحتى توقيت كتابة هذا التقرير، لم تنشر الملكة رانيا حتى الآن أي صور أو مقاطع فيديو من حفلة الحناء، واكتفت بنشر مقطع فيديو قصير للتحضيرات التي سبقت الحفل.

وعلى الرغم من عدم نشر أي تفاصيل حتى الآن تتعلق بحفلة الحناء، لكن على ما يبدو أن إحدى الضيفات نشرت مقطع فيديو للهدية التي قدمتها الملكة رانيا لضيوفها يوم أمس.

وقدمت والدة العريس الملكة رانيا في حفلة الحنة، أو ليلة الوداع كما يسميها أهل الأردن، لضيوفها هدية بسيطة يحتفظون بها كتذكار منها بمناسبة اقتراب عقد قران ابنها واستعداده لبدء حياة جديدة مع عروسه الآنسة رجوة.

واختارت الملكة رانيا أن تقدم لضيوفها هدية بسطية وهي عبارة عن كمية من الحناء موضوعة في كيس أنيق باللون الأبيض مرفقة بمبخرة مصنوعة من الخشب موضوعة داخل صندوق كبير نُقش عليه الشعار الرسمي الخاص بـ عقد قران الأمير حسين ورجوة آل سيف.

تجهيزات حفل حناء الحسين ورجوة

شاركت الملكة رانيا مع متابعيها في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله لمحة بسيطة عن التجهيزات التي أقامتها استعدادًا لحفلة الحناء التي أقامتها بمناسبة اقتراب موعد زفاف ابنها الأمير الحسين من الآنسة رجوة.

وتضمن مقطع الفيديو تفاصيل سريعة حول التحضيرات التي جاءت بأنامل أردنية على أنغام الأغاني والأهازيج الشعبية الأردنية مهللين للعروسين الحسين ورجوة.

وقدمت الملكة رانيا من خلال مقطع الفيديو شكرها لكل من كان له دور في إضفاء لمسة أنيقة على حفلة حناء ابنها الحسين بكلمات دافئة ومعبرة قالت فيها: "سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير #نفرح_بالحسين".

ما هي ليلة الحناء؟

تعد ليلة الحناء، أو ليلة الوداع أو حفلة الوداع، احتفال بسيط تقيمه عائلة العروس قبل أيام من عقد قرانها بهدف وداعها لبدء حياتها الجديدة في بيت زوجها.

في الوقت الحالي، تطورت حفلات الحناء أو حفلات الوداع وأصبحت من أهم طقوس الزواج العربي حيث تبدأ التحضيرات لها منذ أيام بدءا من فستان العروس وانتهاءً بالديكور وإعداد طبق الحناء.

وفي حفل الحناء، تدعو العروس قريباتها وصديقاتها للاحتفال من خلال الرقص ورسم الحناء للعروس التي ترتدي بالعادة ثوبًا مطرزًا من التراث الأردني أو ثوب يليق بالمناسبة.