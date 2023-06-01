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رجوة آل سيف في مرحلة الطفولة.. صور تنشر لأول مرة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 01 حزيران / يونيو 2023 - 12:49
رجوة آل السيف
رجوة آل السيف

البوابة - كشف البث المباشر الموحد لمراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل السيف النقاب عن صور من طفولة العروس رجوة تنشر لأول مرة على وسائل الإعلام.

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وظهرت رجوة آل السيف، عروس الأمير الحسين بن عبدالله، في الصورة الأولى بمرحلة عمرية صغيرة وكأنها لم تتجاوز الـ3 سنوات.

رجوة آل سيف

أما الصورة الثانية، فقد ظهرت الآنسة رجوة وهي تمارس هوايتها المفضلة ألا وهي ركوب الخيل، والذي بدا واضحًا عشقها للخيل والفروسية منذ نعومة أظافرها.

رجوة آل سيف في مرحلة الطفولة

أما في الصورة الثالثة، فقد  جمعتها بوالدها السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والرابعة كانت في 2017 أثناء تخرجها من جامعة سيراكيوز الأمريكية وحصولها على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

رجوة آل سيف في مرحلة الطفولةرجوة آل سيف في مرحلة الطفولة

 

رجوة آل سيف

  • اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

  • الأب: خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

  • والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

  • مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض

  • تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

  • العمر: 28 عامًا.

دراسة رجوة آل سيف

"خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة آل سيف"


 

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