رجوة آل سيف في مرحلة الطفولة.. صور تنشر لأول مرة

البوابة - كشف البث المباشر الموحد لمراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل السيف النقاب عن صور من طفولة العروس رجوة تنشر لأول مرة على وسائل الإعلام.

وظهرت رجوة آل السيف، عروس الأمير الحسين بن عبدالله، في الصورة الأولى بمرحلة عمرية صغيرة وكأنها لم تتجاوز الـ3 سنوات.

أما الصورة الثانية، فقد ظهرت الآنسة رجوة وهي تمارس هوايتها المفضلة ألا وهي ركوب الخيل، والذي بدا واضحًا عشقها للخيل والفروسية منذ نعومة أظافرها.

أما في الصورة الثالثة، فقد جمعتها بوالدها السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والرابعة كانت في 2017 أثناء تخرجها من جامعة سيراكيوز الأمريكية وحصولها على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

الأب: خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض

تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

العمر: 28 عامًا.

دراسة رجوة آل سيف

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية. اقرأ ايضاً البدلة العسكرية أم توكسيدو.. ماذا سيرتدي الأمير الحسين في الزفاف الملكي؟

أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



