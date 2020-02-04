رحلة الموت من جاكرتا الى ووهان.. تعرف على المسافر الوحيد إلى "بؤرة الوباء"

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الصينية ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 425 حالة، التقطت عدسات وكالة "غيتي" صورة لراكب وحيد وسط مقاعد طائرة إندونيسية تتجه إلى ووهان "بؤرة الوباء".

وأعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودي" في بيان رسمي أن الطائرة التي أقلعت يوم (السبت) من العاصمة جاكرتا، باتجاه ووهان، على متنها فريق إجلاء، بعد الحصول على تصريح من السلطات الصينية بهبوطها لإجلاء الرعايا العالقين في ووهان، والبالغ عددهم 250 طالبًا يدرسون هناك.

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وأكدت الوزيرة التزام بلادها بتأمين نقل الطلاب بأقصى سرعة بعيدًا عن مركز تفشي "كورونا".

وأضافت أنه تم إخضاعهم للفحص الصحي فور الوصول في مطار كوالالمبور الدولي والحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منازلهم.

وبحسب الوزيرة: "حتى هذه اللحظة، تأكدنا أن جميع الطلبة في حالة صحية جيدة".

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ولا يزال الحجر الصحي ساريًا في إقليم هوبي، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعدادًا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وأعلن نحو 24 بلدًا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

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وألغيت نحو 10 آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين، وفقًا لشركة "سيريم" لتحليل بيانات السفر، فيما أعلنت بلدان عدة عن تخصيص رحلات طيران لترحيل مواطنيها من الصين.

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