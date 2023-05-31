رسالة سرية من طفل للملك عبدالله تلفت الأنظار في مأدبة عشاء الأمير الحسين

البوابة - شهدت مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم في مضارب بني هاشم – الديوان الملكي الهاشمي قبل لحظات موقفًا طريفًا لفت أنظار متابعي الحدث الملكي المعروض على شاشات التلفزيون الأردني.

ورصد مراقبو تفاصيل ومجريات مأدبة العشاء اللحظة التي توجه فيها أحد الأطفال المشاركين في فرقة تراثية شعبية نحو المنصة التي كانت تضم الملك عبدالله الثاني والعريس الأمير الحسين بن عبدالله وأمراء العائلة الهاشمية وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وفي اللحظة التي ألقى فيها التحية على الملك عبدالله الثاني، انتهز الطفل فرصة وجوده أمام الملك وقام بإعطائه ورقة مطوية بشكلٍ محكم وكأنها "رسالة سرية" تتضمن طلبًا خاصًا من الملك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع الموقف الطريف الذي جمع الملك عبدالله والطفل الصغير الذي كان على ما يبدو ينتظر هذه اللحظة من أجل إيصال رسالته للملك.

وتساءل عدد من المعلقين عن فحوى الرسالة التي قدمها الطفل للملك عبدالله الثاني، حيث رجح كثيرون بأنها تتضمن طلب خاصًا من شخص الملك.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وجه دعوة لنحو 4 آلاف شخص لحضور مأدبة العشاء التي أقامها احتفالًا بزفاف ابنه البكر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

وشملت مأدبة العشاء فقرات تقليدية قدمتها فرق فنية أردنية تمثلت بفن "السامر والدحية" بوصفهما تراث أردني متبع في سهرات الأعراس.

كما أحيى خمسة مطربين أردنيين أولى الاحتفالات الرسمية لزفاف الأمير الحسين وهم: بشار السرحان، حسين السلمان، سعد أبو تايه، حسام ووسام اللوزي، بأغاني من التراث والفلوكلور الاردني تضمنت اسم عريس الأردن الامير الحسين.