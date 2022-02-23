رشاش العتيبي يظهر في الكويت .. ما القصة؟

على ما يبدو أن حمى شخصية "رشاش العتيبي"، قطاع الطريق السعودي، ما تزال تؤثر على بعض الشباب في السعودية ودول الخليج العربي وما تزال هذه الشخصية "الإجرامية" تحظى بإعجاب الجمهور.

ورغم مرور عدة أشهر على عرض حلقات مسلسل "رشاش" على منصة "شاهد VIP"، إلا أنه من الواضح بأن شخصية رشاش العتيبي قد تحولت إلى "بطل" في عيون الشباب الذين يحرصون على تقليده بشعره الكثيف وصوته الغليظ.

وبعد أن انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لشباب يقلدون شخصية رشاش بشعرهم وطريقة حديثهم ومشيتهم، حتى أن أحد المقاهي علق صور أبطال المسلسل على جدرانه، فوجئ أهل الكويت بجدارية كبيرة تحمل صورة الشخصية التي قدمها الممثل يعقوب الفرحان.

وتداول النشطاء صورة الجدارية وأشاروا إلى أنهم رصدوها في منطقة الصليبية في محافظة الجهراء في الكويت.

وكشفت أخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان والمراهقين الدكتورة هدى بشير أن هوس رشاش هو أحد أنواع "هوس التقليد" الذي يرافقه العديد من المصطلحات والتعريفات، وواحدة منها مراقبة سلوك الفرد الآخر وتقليده تمامًا دون تغييره، وهو أيضًا شكل من أشكال التعلم الاجتماعي الذي يؤدي إلى تطور العديد من التقاليد.

ونوّهت البشير بأن المراهقين في مرحلة تكوين الشخصية يتأثرون بالشخصيات المشهورة، الأمر الذي يصل إلى أن تكون الشخصية المشهورة مثلهم الأعلى، وذلك لحب الظهور وإثبات الذات، فبعض المراهقين يتأثرون بالممثلين أو المطربين في طريقة لبسهم وشكلهم، وحسب ميول المراهق والبيئة المحيطة به.

فيما أوضحت أخصائية الإرشاد الأسري شذا المسجن أن ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تقليد المراهقين والشباب شخصية "رشاش" إنما هو تقليد ينم عن بُعد التوجيه الأسري للمراهق.

وقالت المحسن: التقليد بجدية، سواء السلبي أو الإيجابي، وارد لدى الأطفال والمراهقين، خاصة في التأثر ببعض الشخصيات من خلال المسلسلات أو الأفلام، ولكن الخوف هو أن يتأثر المراهقون بالشخصيات السلبية في المجتمع، التي تظهر على شاشات التلفزيون، ومن هنا يأتي دور الأسرة في ملاحظة ذلك على أبنائها، وتوجيههم وتقويم سلوكهم من خلال الحوار فيما يخص التقليد".

وأكدت المحسن ضرورة الإنصات للمراهقين جيدًا، لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عما بداخلهم، ولا سيما في سبب انجذابهم لبعض الشخصيات وتقليدها، مع تجنب أسلوب فرض وجهات النظر عليهم وتقبل وجهة نظرهم، وإقناعهم بالسوء الذي يحيط بتلك الشخصية مع ذكر بعض النماذج الصحيحة.

رشاش العتيبي

رشاش بن سيف بن مبارك الشيباني البرقاوي العتيبي (20 سبتمبر 1960 - 8 يونيو 1990) هو قاطع طريق سعودي.

بدأ رشاش العتيبي عملياته في منتصف الثمانينات الميلادية وكوَّن عصابة مع أفراد من أولاد عمومته على الطرق الخارجية امتهنوا فيها النهب والسلب وقد قُبض عليه وعلى أفراد عصابته وأُعدم وصلب في يوم الجمعة 8 يونيو 1990 الموافق 15-11-1410 هجرية.

كلّف الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود محافظ المجمعة سابقًا، حمد بن عبد الرحمن الخثلان، حينما كان أميرًا للرياض في ذلك الوقت، بتولي قضية رشاش وعصابته، مبينًا أن رشاش وعصابته لم يكن لديهم أية أهداف، وأعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب، حيث دأبوا على تنفيذ أعمالهم ليلاً على ضوء القمر.