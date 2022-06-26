بعد ايمان ارشيد ونيرة اشرف .. وفاة الفلسطينية رنين سلعوس في ظروف غامضة

في الوقت الذي ما يزال الشارعين الأردني والمصري في حالة صدمة وذهول بعد مقتل فتاتين بعمر الورود على يد شابين مجرمين، بدأت تتكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة فلسطينية تدعى رنين سلعوس في ظروف غامضة.

ونقلت صحيفة "أمد" الفلسطينية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" بأن الشابة رنين سلعوس التي أثارت أنباء مقتلها غضب واستياء الشارع العربي خاصة لما تتضمنه من تفاصيل مشابهة لقضية قتل الأردنية ايمان ارشيد والمصرية نيرة اشرف.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن رنين سلعوس قتلت قبل أيام في ظروف غامضة، لكن مع وقوع جريمتي قتل ايمان ونيرة أعاد النشطاء فتح ملف المغدورة رنين مؤكدين أن وفاتها لم تكن طبيعية بل جرى القضاء عليها من قبل أحدهم.

ومع غياب الرواية الرسمية، كثرت الأقاويل والقصص التي تؤكد أن رنين سلعوس قتلت على يد ابن خالها لرفضها الارتباط به.

في حين ذكر مغردون أن رنين لقيت مصرعها على يد والدتها وشقيقتها لرفضها الزواج من ابن خالها وقبولها الارتباط بابن عمها.

وطالب النشطاء من الجهات الأمنية في فلسطين بالكشف عن ملابسات وفاة الراحلة رنين ومحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها فتاة في العشرينيات من عمرها.

وفاة رنين سلعوس

وكانت عائلة رنين سلعوس قد أعلنت وقت سابق، خبر وفاة ابنتهم بسبب إقدامها على الانتحار، إلا أن المغردين كشفوا أن الفتاة تعرضت للقتل بعد رفضها الزواج من ابن خالها.

غضب على تويتر :

"بأقل من أسبوع : نيرة أشرف قتلت طعنا بمصر، رنين سلعوس قتلت ضربا بفلسطين، إيمان ارشيد قتلت بالرصاص بالأردن، لبنى منصور قتلت طعنا بالأمارات، وهدول اللي عرفناهم والله بعلم باللي ما بنعرفهم".

مقتل الفتاة الفلسطينية رنين سلعوس 20 عاما من نابلس بسبب موافقتها على الزواج من ابن عمها ورفض شخص آخر"ز

"رنين سلعوس، نيرة أشرف، إيمان_ارشيد، يارب تدخلهم الجنة بغير حساب وتنسيهم الدنيا.... وعليك بالقتلة المجرمين.. يا الله إنك تعطل كل ما تحرك منهم. وتجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه وكل من أيدهم وناصرهم وتستر عليهم".

من هي رنين سلعوس

اسمها الكامل رنين مجد فوزي سلعوس.

تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا.

تقيم في مدينة نابلس.

تدرس في قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية.

طالبة جامعية في المرحلة الثانية في جامعة النجاح في مدينة نابلس-فلسطين المحتلة.

النيابة العامة تحقق في مقتل رنين سلعوس

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية المباشرة في إجراء التحقيقات اللازمة حول وفاة الفتاة رنين سلعوس، فيما بدأت الشرطة إجراءات التحري والبحث بحادثة وفاة الفتاة. (حسب صحيفة المصدر الفلسطينية)

ايمان ارشيد

لقيت الطالبة ايمان ارشيد (21 عامًا) مصرعها يوم الخميس، 23 يونيو 2022، بعد إصابتها بستة عيارات نارية في رأسها خلال تواجدها في حرم جامعة العلوم التطبيقية.

وأظهر التشريح لجثة الراحلة ايمان ارشيد أن العيارات النارية التي أطلقها الجاني نحوها، أدت إلى كسر وتهتك في الجمجمة.

نيرة اشرف

شهدت مدينة المنصورة جريمة بشعة يوم 20 يونيو 2022،، حيث ذبح طالب زميلته نيرة اشرف بالجامعة أمام بوابة كليتها.

وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.