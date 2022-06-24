ظاهرة اصطفاف الكواكب ترى بالعين المجردة في السعودية

شهد عشاق الرصد الفلكي صباح اليوم الجمعة، 24 يونيو 2022، ظاهرة فلكية نادرة لا تحدث كل 18 سنة حين اصطفت 5 كواكب على قبة السماء بحسب ترتيبها الطبيعي من حيث البعد من الشمس في ظاهرة تعرف بـ ظاهرة اصطفاف الكواكب

وتمكن الراصدون في العديد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية والأردن من رؤية اصطفاف:

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

القمر

ونجح عشاق عالم الفلك والكواكب من توثيق هذه اللحظة النادرة والتي لن تتكرر إلا إلا بحلول عام 2040 في توثيق اللحظة التي تجاورت فيها الكواكب الأربع مع الهلال حسب ترتيبها الطبيعي وبعدها عن الشمس، في عرض ساحر.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة".

صور ظاهرة اصطفاف الكواكب

تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحظة النادرة، والتي يمكن أن تروها عبر موقع البوابة.

فيديو ظاهرة اصطفاف الكواكب

كما تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هذه الظاهرة النادرة.

ظاهرة اصطفاف الكواكب

يحصل حدث اصطفاف الكواكب أو ما يعرف بـ ظاهرة اصطفاف الكواكب عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

ويمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب.

ويكون اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدًا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.

موضحة أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية سيتكرر من جديد في العام بعد عدة سنوات وتحديدا في العام 2040.

آخر ظهور لظاهرة اصطفاف الكواكب

كانت آخر مرة حدثت ظاهرة اصطفاف الكواكب، يوم 5 مارس 1864، وبدأ قوس الكواكب المصطفة بكوكب زحل، تلاه كوكب المشتري ثم المريخ، وبعدها ظهر كوكب الزهرة عند بزوغ الفجر، وبعد حوالي 30 أو 40 دقيقة قبل شروق الشمس، ظهر كوكب عطارد،.

اقتران الكواكب

من الشائع رؤية كوكبين متقاربين في سماء الليل، لكن تصبح الظاهرة السماوية المعروفة باسم “الاقتران” أكثر ندرة عند وجود المزيد من الكواكب.