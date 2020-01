رهف القنون تثير الجدل من جديد.. هذه المرة بصورتين جريئتين!

عاد اسم السعودية "رهف محمد القنون" الى الواجهة مجددًا بعد وصفها للتغير الكبير الذي طرأ على وضعها وحريتها في اتخاذ قرارها وما ترتديه عبر تغريدة أرفقتها بصورتين إحداهما بملابس البحر والأخرى بالنقاب.

ونشرت رهف (20 عامًا) عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة تضمنت صورتين لها لتقارن من خلالها بين وضعها من قبل والآن مرور عام على هروبها من السعودية.

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q