رونالدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان ويفوز بقلوب الملايين

البوابة - فاز نجم النصر كريستيانو رونالدو بقلوب ملايين المسلميين حول العالم بعدما هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وشارك اللاعب البرتغالي معايدته من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" حيث يتابعه أكثر من 564 مليون شخص حول العالم.

وتضمنت الصورة التي نشرها رونالدو فانوسًا وهلالًا مرفقة بعبارة "رمضان كريم"، باللغتين العربية والإنجليزية.

رونالدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

ولم يكتفِ رونالدو بهذا فقط، بل توجه نحو حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وكتب تغريدة جاء فيها: “Ramadan Mubarak to all Muslim”، والتي تعني باللغة العربية "رمضان مبارك على كل المسلمين".

ونالت تهنئة رونالدو على إعجاب متابعيه وجمهوره من المسلمين حول العالم، خاصة وأنه لم يفوت هذه المناسبة لمشاركة مشاعره مع جمهوره المسلم عامة والسعودي خاصة.

وأعاد متابعي اللاعب البرتغالي حول العالم تداول تهنئة التي وجهها خاصة للشعوب الإسلامية، مرفقة بعبارات الإشادة والإعجاب.

وذكر عدد من المغردين بأن تهنئة رونالدو بهذا الشهر الفضيل جاءت باعتباره سفيرًا غير رسمي للمملكة العربية السعودية ذات الأغلبية المسلمة.

واستذكر عدد من المغردين مواقف "إنسانية" عُرف بها رونالدو، ومنها التبرع السخي الذي قدمه لضحايا زلزال تركيا وسوريا المميت شهر فبراير الماضي.

كما قدم رونالدو في وقت سابق عدة مساعدات لمرضى السرطان ومساعدة المحتاجين خلال جائحة Covid-19.

يذكر أن رونالدو صنع مسيرته في الدوري السعودي مع نادي النصر منذ مطلع عام 2023، حين انتقل رونالدو إلى منطقة المحمدية في العاصمة السعودية الرياض برفقة عائلته.

ليس ذلك فحسب، فقد تبين لاحقًا أن ابنتيه بدأن في تعلم اللغة العربية، حين ظهرن في مقطع فيديو تم تداوله وهما بدأتا في التحدث باللهجة العربية بطلاقة.