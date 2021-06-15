رونالدو يُحرج "كوكاكولا" بحركة "مُستفزة" خلال "يورو 2020”.. ماذا فعل؟

لم يكن نجم المنتخب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" سعيدًا برؤية زجاجتين من المشروب الغازي الشهير "كوكا كولا" أمامه أثناء جلوسه في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين على هامش بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وفي اللحظة التي جلس فيها نجم البرتغال ويوفنتوس على الكرسي سرعان ما نقل زجاجتي المشروبات الغازية الموضوعة تكتيكيًا بعيدًا عنه وبعيدًا عن الأنظار.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

وبعد أن نقل الزجاجات بعيدًا، أمسك "كريستيانو" بزجاجة المياه التي كانت هناك، وأصر على أن الماء هو الخيار الأفضل، وتحدث بطريقة مازحة مع الصحفيين الحاضرين، قائلًا: "شرب المياه أفضل بكثير".

وتحدث مهاجم ريال مدريد السابق سابقًا عن كراهيته للمشروبات الغازية والوجبات السريعة.

وقال "كريستيانو" مؤخرًا: "أنا صادرم مع ابني، في بعض الأحيان يشرب كوكا كولا وفانتا، ويأكل رقائق البطاطس وهو يعلم أنني لا أحبها".

وكعادتهم، انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول "حركة رونالدو"، حيث أعتبرها البعض مستفزة وغير مبررة وبأنه تعمد لفت الأنظار له حيث كان بإمكانه تجاهل الزجاجتين والاكتفاء بشرب المياه وعدم التدخل بالشركات المُعلنة في البطولة الرياضية.

في حين أيد القسم الآخر من المغردين ما قام به "رونالدو" لتجنب زجّ اسمه في الترويج لمشروب غير صحي خاصة بأنه يعتبر قدوة لدى عدد كبير من الأطفال والمراهقين.

وكشفت وسائل إعلام متخصصة في عالم البورصات بأن أسهم شركة "كوكاكولا" انخفضت بنسبة 0.34% اليوم 15 يونيو 2021 بعد حركة "رونالدو".

يذكر أن البرتغال، هي حامل لقب بطولة اليورو، وذلك عقب فوزها في نهائي نسخة 2016 على فرنسا 1-0.