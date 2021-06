رونالدو يُحرج "كوكاكولا" بحركة "مُستفزة" خلال "يورو 2020”.. ماذا فعل؟

لم يكن نجم المنتخب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" سعيدًا برؤية زجاجتين من المشروب الغازي الشهير "كوكا كولا" أمامه أثناء جلوسه في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين على هامش بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وفي اللحظة التي جلس فيها نجم البرتغال ويوفنتوس على الكرسي سرعان ما نقل زجاجتي المشروبات الغازية الموضوعة تكتيكيًا بعيدًا عنه وبعيدًا عن الأنظار.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq