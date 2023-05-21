ريانة برناوي : أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء

البوابة - تستعد السعودية ريانة برناوي لدخول التاريخ كأول رائدة فضاء سعودية تشارك في رحلة علمية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مهمة Ax-2 التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم الأحد، 21 مايو 2023، إلى جانب مواطنها علي القرني على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء اكتمال استعدادات رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، تحت قيادة مدير رحلات الفضاء البشرية في شركة أكسيوم سبيس - Axiom Space، بيجي ويتسون، وهو رائد فضاء سابق في وكالة ناسا وقائد محطة الفضاء الدولية، فيما سيتولى جون شوفنر مهمة قيادة المركبة الفضائية.

وتأتي مشاركة برناوي والقرني في الرحلة الفضائية، التي تمثل حدثًا تاريخيًا للسعودية، من أجل القيام بتجارب ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان، من خلال التوسع في الأبحاث الصحية وحماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفذ عدد منها لأول مرة في العالم، على متن المحطة.

من هي ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية؟

تعرف برناوي أن الناس في وطنها - وخاصة النساء والفتيات - سوف يتابعون مهمة مهمة Ax-2 عن كثب، وهي تتبنى المسؤولية والفرصة التي تأتي مع اهتمام ملكي منقطع النظير.

وتعد ريانة برناوي واحدة من رواد الفضاء الأربعة في مهمة Ax-2 الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية ISS)، والتي من المقرر إطلاقها على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 بعد ظهر يوم الأحد (21 مايو).

وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء (16 مايو): "يشرفني ويسعدني أن أمثل كل أحلام وآمال كل الناس في المملكة العربية السعودية وجميع النساء في الوطن، هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي لتمثيل بلدي، ولتمثيل أحلامهم".

دراسة ريانة برناوي

البكالوريوس: حصلت ريانة على درجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلاندا.

الماجستير: حصلت ريانة على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الملك فيصل.

مسيرتها المهنية

عملت ريانة برناوي لأكثر من 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة في مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث.

تمتلك ريانة خبرة طويلة في الأبحاث المخبرية وتحديدًا في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية

انطلاقًا من خبرتها في عالم البحوث المخبرية وفي مجال الخلايا الجذعية السرطانية، تم اختيارها للمشاركة في مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.