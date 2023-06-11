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زفاف ملكي جديد في أوروبا.. شاهدوا جمال العروس

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 07:02
زفاف الأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاين
زفاف الأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاين

البوابة - احتفل أمير ليختنشتاين يوهان وينزل، الابن الأكبر للأمير "جونداكار ألبرت" والأميرة "ماري"، بزواجه من  الكونتيسة فيليسيتاس فون هارتيغ، في حفل زفاف ديني فخم أقيم في فيينا عاصمة النمسا.

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وجاء زواج الأمير يوهان وينزل (30 عامًا) من الكونتيسة فيليسيتاس (29 عامًا) الديني بعد أسابيع من الزفاف المدني الذي أقيم في  فادوز، عاصمة ليختنشتاين.

وحضر الزفاف الديني عدد من أفراد البيت الملكي في ليختنشتاين، إلى جانب الأمير سيباستيان أمير لوكسمبورغ وهاينريش دوناتوس، أمير شومبورغ-ليبي بالوراثة.

الأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاينالأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاين

وارتدت العروس الجميلة في حفل زفافها الديني فستان زفاف أبيض من مجموعة مخصصة من قبل العلامة التجارية الإسبانية خيسوس بيرو.
وتميز فستان الكونتيسة فيليسيتاس بأكتافه واسعة مع تنورة منتفخة بطول الأرض، وياقة أنيقة ومتواضعة.

لإضافة بعض التألق إلى إطلالتها البيضاء، اختارت العروس المتألقة عقدًا فضيًا رفيعًا وأقراط مرصعة بالماس لإكمال مظهرها الأنيق.

أما على صعيد الشعر، اكتفت العروس بتسريحة الشعر المتموج ورفعته من الأمام وأسدلته من الخلف وزينته بقطعة رأس زهرية جميلة موضوعة في خصلات شعرها.

الأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاينالأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاينالأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاين

 

وحملت العروس باقة من الزهور الحمراء والبيضاء النابضة بالحياة، والتي تتناسب مع معطف الخصر الأحمر لزوجها.

أما  أمير ليختنشتاين يوهان وينزل- الذي يعمل في شركة العائلة جنبًا إلى جنب مع والده – فقد اختار ربطة عنق زرقاء فاتحة مع بدلته وقميصه الأبيض الناصع.

ووسط هتاف الجمهور، غادر الزوجان الكنيسة ثم توقفوا لتبادل قبلة سريعة على بوابته في الخارج.

لقاء الزوجين 

التقى أمير ليختنشتاين يوهان وينزل بالكونتيسة فيليسيتاس فون هارتيغ لأول مرة في حفلة في عام 2012، ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2017 عندما كانا يعيشان في لندن عندما التقيا مرة أخرى. 

وفي 25 أغسطس 2022، أعلن الأمير يوهان خطوبته من الكونتيسة خلال إجازات رائعة في صقلية.

الأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاين

من هي الكونتيسة فيليسيتاس

الأمير يوهان وينزل أمير ليختنشتاين

  • ابنة الكونت لوكاس فون هارتيغ (58 عامًا) وكلوديا فون توبركزر (57 عامًا)

  • حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة فيينا

  • حصلت على شهادة البكالوريوس في تاريخ الفن

  • تعمل الآن في وزارة الداخلية النمساوية


من هو الأمير يوهان وينزل

  • الابن الثالث من بين 5 أبناء للأمير "جونداكار ألبرت" أمير ليختنشتاين، (73 عامًا)

  • والدته هي الأميرة ماري إيزابيل من أورليان، فرنسا (63 عامًا).

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  • وُلد في فيينا في 16 مارس عام 1993

  • درس في جامعة مونتريال حيث حصل على بكالوريوس في الاقتصاد والسياسة

 

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