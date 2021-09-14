زكريا تحت التعذيب.. وسم يتصدر الترند أملًا في إنقاذه

تصدر وسمي "#زكريا_تحت_التعذيب" و"زكريا_الزبيدي" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في فلسطين وعدة دول عربية بعد ورود تقارير عن تعرض الأسير للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد القبض عليه.

وجاءت تغريدات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة لغضبهم بعد إعلان رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن دخول الأسير زكريا الزبيدي العناية المكثفة في مسشفى "شعاري تسيديك"، بعد تعرضه للتعذيب الشديد من قبل قوات الاحتلال.

These are the methods of torturing Palestinian prisoners in Israeli occupation prisons



* Ghost for long hours

* Squatting

* Severe beating

* Sleep deprivation

*Electrocution

* Covering the head with a bag full of rubbish and handcuffing the hands and feet#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/83M0D8ezcc — Adv Shurooq Meqdad ⚖️🇵🇸 (@shurooq_sh94) September 14, 2021

وطالب المغردون بضرورة التحرك من أجل إنقاذ زكريا عبر إيصال قصته للعالم أجمع، فيما دعا جبريل الزبيدي، شقيق زكريا، من فلسطيني الداخل المحتل الى التوجه فورًا نحو مستشفى "شعاري تسيديك" من أجل الاطمئنان على حياته الإثبات لدولة الاحتلال بأن زكريا ليس وحيدًا.

وقال جبريل الزبيدي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": إلى أهلنا بداخل المناطق المحتلة 48، التوجه إلى مستشفى شعري هتسيديك للاطمئنان عن أخي زكريا"، مطالباً الأحرار في العالم لإنقاذ حياته والعمل على محاولة طمأنة عائلته على حالته الصحية، مرفقَا صورةً لشخص يبدو أنه في العناية المكثقة ويخضع لأجهزة التنفس.

كما أطلق النشطءا وسمًا مشابهًا باللغة الإنجليزية Zakariaisundertorture من أجل تحويل قضية زكريا الى قضية عالمية.

This is a massage for everyone who is free in this world , save Zakaria zubeidi #ZakariaZubeidi #نفق_الحريه



#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/SYQNVimlGo — dalia miqdad (@daliamigdad) September 13, 2021

The Israeli occupation robbed his childhood, and now his youth and his entire life. Zakaria deserves better. #Zakariaisundertorture #زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/9wsUqr6b6X — Arwa☥ (@inalongbreak) September 13, 2021

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت يوم السبت الماضي القبض على 4 أسرى فلسطنيين من أصل 6 كانوا قد نجحوا بالحصول على حريتهم من سجن جلبوع ذي الحراسة المشددة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "تم إلقاء القبض على سجينَين (زكريا الزبيدي ومحمد العارضة) كانا يختبئان في مرآب للشاحنات"، ما يرفع عدد الأسرى الذين تم القبض عليهم إلى أربعة حيث ألقت سابقًا على يعقوب قادري ومحمود عبدالله عارضة.

من هو زكريا الزبيدي

زكريا الزبيدي هو أحد قادة حركة فتح، يتيم الأب وفقد والدته وشقيقه برصاص قوات الاحتلال عام 2002.

ولد الزبيدي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة، وله 7 إخوة. وأصيب بعمر 13 برصاص جيش الاحتلال خلال مشاركته في ضرب القوات الإسرائيلية بالحجارة، واعتقل للمرة الأولى بعمر الـ 15، وسجن 6 أشهر.

بعدها اعتقل بتهمة إلقاء عبوات حارقة على القوات الإسرائيلية، وحكم بالسجن أربع سنوات ونصف سنة.

في 2001، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى (2000 ـ 2005) أصبح الزبيدي قائدًا عسكريًا لكتائب "شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح"، في حينه.

وقاد الزبيدي المجموعات المسلحة، وقيل عنه في وسائل الإعلام العبرية إنه "الحاكم الفعلي لجنين".

استطاع الزبيدي أن ينجو 4 مرات من محاولات اغتيال، أبرزها في 2004، حيث قتلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين، بينهم طفل (14 عاما)، بعد استهداف مركبة كان يُعتقد أن الزبيدي فيها.

وفي العام ذاته اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم جنين لتصفية الزبيدي، لكنها اشتبكت مع مقاومين، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، وتمكّن الزبيدي من الفرار.

عام 2005، كُشف كمين لقوات إسرائيلية خاصة قرب منزل تحصن فيه الزبيدي.

وفي 2006، حاول الاحتلال اعتقال الزبيدي، غير أنه فشل وتمكن الأخير من الفرار.

حصل الزبيدي على الثانوية العامة، ودرجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، رغم حياة المطاردة والمقاومة والاعتقال، وحضّر لرسالة ماجستير في جامعة بيرزيت، تحت عنوان "الصياد والتنين.. المطاردة في التجربة الفلسطينية من عام 1968-2018".