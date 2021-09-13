رقص وتعري ومخدرات.. حفل مختلط يثير ضجة بالرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لقطات ومقاطع فيديو قيل بأنها التقطت من حفل تعري أقيم في العاصمة الرياض قبل أيام.

وذكر متداولو الفيديو بأن مقطع الفيديو التقط من حفل مختلط أقيم في أحد شاليهات الرياض بتواجد مجموعة من الفتيات والشباب بملابس البحر.

وظهرت الفتيات في الفيديو بملابس شبه عارية ويحملن بأيديهن السجائر والمشروبات الروحية ووثقن تواجدهن بمقاطع فيديو انتشرت لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شوهد في الفيديو تواجد الشباب والفتيات على جانب بركة السباحة وهم يتراقصون على أنغام الأغاني الغربية في مشهد دخيل على المجتمع السعودي المحافظ.

ودشن رواد موقع التدوين "تويتر" وسم " #بارتي_واختلاط_الرياض " للتعبير عن غضبهم واستيائهم مما شهده الحفل وطالبوا بمحاسبة كل من تواجد فيه ومن قام بتنظيمه.

ورفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية انتشار مثل هذه المظاهر، قائلين إن السماح بإقامة حفلات ماجنة على أرض مقدسة يسيء إلى سمعة السعودية، وشعبها، فيما طالب قسم من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف.

وذكر مغردون بأن المشاركين في الحفل قد يواجهون تهم الإخلال بالذوق العام واللوائح والقوانين المعمول بها بالسعودية.

وذلك، بالإضافة إلى مخالفتهم التعليمات الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس "كورونا"، في إشارة إلى عدم وجود تباعد في الحفل.