زواج ملكي سعودي قريبًا.. خطوبة الأمير سعود عبدالعزيز من الأميرة الجوهرة

كشفت صفحات معنية بأخبار العائلات الملكية حول العالم بأن القصر الملكي السعودي قد احتفل مؤخرًا بخطوبة أمير سعودي بأميرة من الأسرة المالكة آل سعود.

وقد تمت خطوبة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود والأميرة الجوهرة بنت تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد الأمير سعود أحد أبناء الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة مها بنت إبراهيم بن عبد العزيز آل براهيم.

وكان الأمير عبدالرحمن يشغل منصل نائب وزير الدفاع والطيران السابق في المملكة العربية السعودية.

والأمير سعود هو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ووالدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري ويعتبر أحد من يطلق عليهم لقب السديريون السبعة.

أما الأمير الجوهرة فهي ابنة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود من الأميرة سارة بنت الملك عبدالله.

ويشغل الأمير تركي منصب أمير منطقة عسير منذ ديسمبر 2018، وهو الابن الرابع للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من الذكور.

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت