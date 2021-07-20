زوجة تقتل زوجها بسبب مصروف العيد في مصر

لطالما سمعنا عن جرائم قتل وقعت لأسباب غريبة وتافهة لا تستحق أن تُزهق فيها روحًا أو أن يخاطر الجاني بمستقبله وبحريته، فهل تخيلت يومًا أن تقتل سيدة زوجها بسبب مصروف العيد؟ نعم هذا ما حصل في مصر.

وكشفت مصادر أمنية بأن سيدة أقدمت على طعن زوجها حتى الموت باستخدام سكين المطبخ بعد مشاجرة كلامية بينهما بشأن مصروف العيد انتهت بمصرعه.

وأشار المصدر الى أن كواليس الحادث المروع وقعت في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) حينما نشبت بين الزوجين مشادة كلامية في المطبخ تطورت لمشاجرة، فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.

ورغم أنهما متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما 4 طفلان، إلا أن ذلك لم يمنع الواقعة، فيما نقلت الجثة إلى مستشفى بنها العام وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.