ساحرة الباحة وأولادها.. قصة مريبة تثير فضول السعوديين

تصدر وسم "ساحرة الباحة وأولادها" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بتغريدات تروي قصة عائلة تعيش في منطقة الباحة عانت الظلم منذ 40 عامًا.

وأثار وسم "#ساحرة_الباحة_وأولادها" فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن قصته ومن هي ساحرة الباحة ومن هو أولادها؟.

بالبحث تبين بأن هناك حساب يدعى "عائلة الباحة" نشر تفاصيل قصة عائلة تعيش في منطقة الباحة الواقعة في الجنوب الغربي من السعودية وبأنهم عانوا من السحر والظلم والتسلط زوجة أبوهم وأولادها، وسحروهم بأعمال الشعوذة لتعطيل العمل والزواج أنا وسلطت عليهم واسطات والفاسدين.

وأعاد الحساب بنشر تغريدة أخرى يطالب فيها السلطات السعودية والملك سلمان بمساعدتهم وكتب: "نناشد والدنا ومولانا الملك سلمان الله يحفظه بحفظه ويطول في عمره وولي العهد الله يحفظه ووزير الداخلية الله يحفظه وأمير الباحة الله يحفظه أن ينصرونا على الفاسدين الذين تسلطوا علينا يريدون أن يلاحقونا بتهم باطلة ونحن والله ماارتكبناها يريدون الإطاحة بنا قبل".

#ساحره_الباحه_واولادها#عايله_الباحه_تناشد_نصرها



السالفه👇

نحن عايله الباحه المسحوره نعاني من السحر والظلم والتسلط زوجة أبويه وأولادها سووا لنا عمل سحر تعطيل عمل وزواج أنا وأهلي اخواني واخواتي وتسلطت علينا واسطاتهم والفاسدين هذه قصة الهاشتاق اللي حاب يعرف القصة كاملة — عائلة الباحه (@55_aaao) August 16, 2021

وتابع: "نناشد النائب العام الله يحفظه أن يتدخل ويشكل لجنة تحقيق في قضيتنا ومحاسبة كل من تسلط علينا ومنعنا من أخذ حقنا ومن يحاول إخفاء الفساد الذي تعرضنا له".

كما نشر حساب عائلة الباحة فيديو يوضح فيه القصة الكاملة لما أطلقوا عليه بساحرة الباحة وأولادها.

وعبر وسم "#ساحرة_الباحة_وأولادها" دعا رواد موقع التدوين إلى ضرورة فتح تحقيق في قضية هذه العائلة وكشف ملابسات القضية فيما استغل قسم من المغردين الوسم لنشر قصص مشابهة لتعرضهم للسحر والظلم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول قضية عائلة الباحة.