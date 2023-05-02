سارة الودعاني تصدم المتابعين بعدد الخادمات في منزلها.. لن تصدق الرقم!

البوابة - فاجأت خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية سارة الودعاني متابعيها في منصات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن مجموع عدد الخادمات العاملات في منزلها بهدف خدمتها وخدمة عائلتها المكونة من أربعة أفراد.

وكشفت سارة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات" أن مجموع عدد الخادمات في منزلهاوصل إلى خمسة عشرة عاملة منزلية، بين من هي مختصة في مجال التنظيف والطهي ورعاية طفليها سعد وسكرة وتدبير المنزل.

سارة الودعاني تٌفاجئ متابعيها بعدد الخادمات في منزلها

سارة الودعاني لديها 15 عاملة فقط في بيتها 🤯pic.twitter.com/JshbUiiJoX — Screen Mix (@ScreenMix) May 1, 2023

وجاء حديث سارة عن عدد الخادمات الصادم في منزلها بعدما كشفت عن الصعوبات التي تواجهها أثناء تعاملها مع هذا العدد الكبير من الخادمات، والمشاكل التي تعرضت لها نتيجة تواجدهن معًا في منزلٍ واحد.

وقالت سارة في مقطع الفيديو عبر سناب شات: "نحنا 4 اشخاص في المنزل (سارة وزوجها وطفليها سعد وسكرة)، ويعمل لدينا 15 عاملة منزلية".

وأردفت تقول: "15 عاملة وما أعرف شو أسوي حتى يتعدل البيت، يعني المفروض يكون 20 ولا 25 عاملة ؟.. مثل النمل".

وذكرت سارة بأن عدد الخادمات الكبير كان السبب وراء حدوث العديد من المناوشات والشجارات بين الفتيات، الأمر الذي أثر عليها نفسيًا وجسديًا خاصة بأنها في المراحل الأخيرة من حملها الثالث.

كما أشارت سارة إلى أن زوجها أبو سعد أبدى ارتياحه الشديد من اتخاذ قرار تخفيض عدد العاملات إلى 4، وبأنه بدأ يشعر بالحرية داخل منزله بعد أن كان مقيدًا نتيجة تواجد العاملات في كل مكان داخل المنزل.

وأبدى متابعو سارة الودعاني وعدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية استغرابهم من تواجد هذا العدد الكبير من الخادمات في منزل واحد ولخدمة عائلة مكونة من 4 أشخاص فقط.

كما طرح عدد من المغردين تساؤلات حول الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والجهة التي منحتها الموافقة على استقدام هذا العدد الكبير من الخادمات.

سارة الودعاني حامل بطفلها الثالث

وكانت الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني قد أعلنت مطلع العام الجاري حملها بطفلها الثالث بعدما أخفت هذا النبأ عن متابعيها لأشهر. ولم تكشف سارة عن جنس الجنين حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها تأمل من الله بأن يتم على جنينها الصحة والعافية وأن يهون عليها الأشهر الأخيرة من الحمل.