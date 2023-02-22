برفقة سعد وسُكرة .. سارة الودعاني تبهر السعوديين في يوم التأسيس

البوابة - حظيت نجمة السوشيال ميديا السعودية سارة الودعاني بإشادات واسعة من مواطنيها في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على الإطلالة التي اعتمدتها بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2023 الذي يحتفل به الشعب السعودي في 22 فبراير من كل عام.

وبرفقة أبنائها سعد وسُكرة والجنين الذي في بطنها، خضعت سارة الودعاني لجلسة تصوير في منطقة الرماح التي تبعد حوالي 120 كيلو مترًا شمال شرقي العاصمة السعودية الرياض.

سارة الودعاني في يوم التأسيس السعودي

ومن خلال مجموعة من الصور التقطها المصور عاصم الخوفي، حرصت سارة الودعاني أن تعود بالذاكرة إلى الزمن الأصيل باعتماد ملابس تراثية كانت متداولة خلال فترة تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الأمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ / 1727م.

ولم تغفل سارة الودعاني عن إبراز هوية المرأة السعودية قبل نحو 300 عام من خلال مطابقتها للزي الذي كان النساء والأطفال يعتمدوه في ذلك الزمن بالإضافة إلى التركيز على كحل العين والبرقع الأسود.

وأبدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إعجابهم بالملابس التي اختارتها سارة لابنها سعد ذو الأربع سنوات، ولطفلتها الصغيرة سُكرة وتركيزها على تفاصيل حياة البداوة التي انعكست على مظهر الأطفال في ذلك الزمن.

وأكدت سارة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات" حرصها على أن تعكس جلسة التصوير الأجواء التراثية السعودية لدرجة أنها وضعت مادة السدر على شعر سعد وسكرة لتعطي طابعًا بدويًا لإطلالتهما كما قامت بصبغ أظافر قدميهما بالحناء السوداء.

وعبر وسم "#سارة_الودعاني"، أكد روّاد موقع التدوين "تويتر" سارة "ختمت الترند" بمعنى أنها صاحبة الإطلالة الأفضل في يوم التأسيس السعودي لعام 2023 م – 1444 هـ.

وقالت إحدى المغردات: "أبدعت سارة بدون تبرج وسفور واستعراض رخيص هذا هو فعلًا لبس جداتنا وهذي حشمتهم".

يذكر أن الكثير من الفاشنيستات ونجمات مواقع التواصل الاجتماعي بدأن منذ أيام استعراض ملابسهن التقليدية والبرقع احتفالًا بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية.

كما استذكر كثيرون إطلالة سارة الودعاني وشقيتها نجلاء في يوم التأسيس العام الماضي 2023 الذين أكدوا أن صورهما حَمَلت عبق الماضي في جلسة تصوير داخل خيمة بدوية قديمة وإكسسوارات عتيقة وكحل أسود.

سارة ونجلاء الودعاني في يوم التأسيس 2022