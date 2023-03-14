ساعة سلطان عمان تسرق الأنظار في قاعدة سلاح الجو

البوابة - زار السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أمس الاثنين قاعدةِ أدم الجويّة بسلاح الجو السلطاني العماني برفقة ولي العهد السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

ولاحظ مراقبو الزيارة الرسمية الساعة الفاخرة التي كانت في يد السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى تجوله في أقسام قاعدة أدم الجوية برفقة قائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء الركن طيار خميس بن حمّاد الغافري.

ساعة سلطان عمان

وانصبّ اهتمام المتابعين على ساعة السُّلطان هيثم بن طارق والتي تبين بأنها من تصميم Richard Mille طراز RM 17-01 النادرة وواحدة من 30 قطعة حول العالم.

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة Richard Mille فإن سعر ساعة السلطان هيثم يبلغ حوالي:

678 ألف دولار أمريكي – 210 ألف دينار كويتي – 265 ألف ريال سعودي.

وحول مواصفات الساعة، فجاءت على النحو التالي:

الحجم: 4815 مم

القالب: تيتانيوم

المحرك: تكويك يدوي

احتياطي الطاقة: 70 ساعة

الوظائف: مؤشر احتياطي طاقة

عدد الإصدارات: 30 قطعة

قاعدة أدم الجوية

كما اطلع سلطان عمان خلال الزيارة على ما تحتويه قاعدة أدم الجوية من مرافق مختلفة، وتفقد نماذج من المنظومات الجوية لسلاح الجو السلطاني العماني .

يذكر أن قاعدة أدم العسكرية تتمركز بها مقاتلات Eurofighter Typhoon وكذلك مقاتلات F-16 Block 52 العمانية.

وتمتلك عمان 12 مقاتلة من طراز تايفون وكذلك 24 مقاتلة من طراز اف 16 بلوك 52.

ساعات ريتشارد ميل

ريتشارد ميل هي شركة سويسرية متخصصة بالساعات الفائقة تأسست عام 2001.