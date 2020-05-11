"ساعدوا العالم وانسوا النجوم".. طاهٍ فرنسي شهير يطبخ 400 وجبة يوميًا لأبطال معركة "كورونا"

قبل أن تصيب جائحة "كورونا" مدينة نيويورك الأمريكية، كان مطعم Le Bernardin يُقدم لزبائنه قائمة تذوق رائعة من المأكولات البحرية بما في ذلك تارتار الكمأة المخططة وسرطان البحر المشوي.

أما اليوم فقد أعاد الشيف الفرنسي الشهير "إريك ريبير" فتح أحد مطابخ مطعمه الواقع بحي الأعمال في مانهاتن ليس لخدمة زبائنه المعتادين، وإنما لتحضير الطعام وتوزيعه على الطواقم الطبية.

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ويعد مطعم "لو برناردان" الشهير في نيويورك، الحاصل على 3 نجوم من "دليل ميشلان نيويورك"، أحد أفضل مطاعم السمك في العالم.

Today May 6 2020

We’re opening @lebernardinny kitchen to cook 400 meals p/day 5 days p/week w support of @wckitchen & our Dear Hero-Friend @chefjoseandres

Today’s Menu: Roast Chicken, Rice, Cabbage & Peas for Healthcare Workers & First Responders ⛑

HAPPY TO BE ABLE TO HELP 🙏🕊 pic.twitter.com/sItwsdiCeQ — Eric Ripert (@ericripert) May 6, 2020

وبدعم من الجمعية الخيرية "ورلد سنترال كيتشن" التي أسسها خوسيه أندريس، وهو طاه شهير آخر، بدأ الطاهي الفرنسي "ريبير" بمساندة الطواقم الصحية ولكن على طريقته.

وبات 4 من موظفي المطعم الـ180 المتوقفين عن العمل حاليًا يحتلون هذا المطبخ من الإثنين إلى الجمعة لتحضير 400 وجبة يومية موجهة إلى أفراد طواقم رعاية صحية أتوا لدعم الكوادر الطبية المحلية لمحاربة الوباء في نيويورك، وينزلون في فنادق قريبة من مطعمه.

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ويقول الطاهي "إريك ريبير": "المهم حاليًا هو مساعدة المجتمع برمته وتحديدًا الأطباء والممرضين، هدفنا هو أن نقوم بذلك بشكل جيّد والسهر على أن يتمكّن هؤلاء الأشخاص الذين يجازفون كثيرًا ويرون أشياء رهيبة خلال النهار من الاستراحة عندما يعودون إلى فندقهم وتناول طعام لذيذ نسبيًا".

وأوضح بأنه يتم إعداد القوائم المتوازنة بما في ذلك المعكرونة البولونية مع البروكلي أو رغيف اللحم أو الكسكس أو الطاجين لتوصيلها إلى الكوادر الطبية الذين يحتمون في فنادق الحي المركزي في المدينة المحاصرة بشكل جماعي لتعزيز المستشفيات التي يغمرها المرضى.

وأشار الى أن قوائم الطعام وضعت للأسبوعين المقبلين وتتضمن الدجاج واللحم والأرز والمعكرونة والكوسكس، ويشدد الطاهي على أن كل وجبة تحوي بروتينات من خلال اللحم والخضار، فضلًا عن الباستا أو الأرز.

Le Bernardin

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هو مطعم مأكولات بحرية فرنسية في وسط مدينة مانهاتن في مدينة نيويورك.

افتتح "جيلبرت لو كوز" وأخته "ماغوي لو كوز" المطعم في باريس عام 1972، حيث كان يطلق عليه اسم Les Moines de St. Bernardin، ثم أعادوا تشغيل المطعم في نيويورك عام 1986، بعد فترة وجيزة من حصولهم على نجمة ميشلين الثالثة.

توفي "جيلبرت لو كوز" بسبب نوبة قلبية في عام 1994، وخلفه "إريك ريبير" كطاهٍ للمطبخ.

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تشمل الأطباق المميزة كينداي ماغورو (تونة المحيط الهادئ ذات الزعانف الزرقاء) ولحم الواغيو.

في عام 2009، احتل Le Bernardin المرتبة الخامسة عشرة في "أفضل 50 مطعمًا في العالم" التي نشرتها مجلة Restaurant، وتم تجميع القائمة من قبل استطلاعات رأي الطهاة، وأصحاب المطاعم، ونقاد الطعام والذواقة.

ويعد "لو برناردين" و واحد من سبعة مطاعم في نيويورك مع ثلاثة نجوم ميشلان، وقد حافظ على تصنيف أربع نجوم من صحيفة نيويورك تايمز منذ عام 1986.

في عام 2017 ، احتل Le Bernardin المرتبة الثانية في قائمة La Liste، وهي قائمة منشورة بشكل خاص لأفضل 1000 مطعم في العالم.