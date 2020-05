"ساعدوا العالم وانسوا النجوم".. طاهٍ فرنسي شهير يطبخ 400 وجبة يوميًا لأبطال معركة "كورونا"

قبل أن تصيب جائحة "كورونا" مدينة نيويورك الأمريكية، كان مطعم Le Bernardin يُقدم لزبائنه قائمة تذوق رائعة من المأكولات البحرية بما في ذلك تارتار الكمأة المخططة وسرطان البحر المشوي.

أما اليوم فقد أعاد الشيف الفرنسي الشهير "إريك ريبير" فتح أحد مطابخ مطعمه الواقع بحي الأعمال في مانهاتن ليس لخدمة زبائنه المعتادين، وإنما لتحضير الطعام وتوزيعه على الطواقم الطبية.

ويعد مطعم "لو برناردان" الشهير في نيويورك، الحاصل على 3 نجوم من "دليل ميشلان نيويورك"، أحد أفضل مطاعم السمك في العالم.

Today May 6 2020

We’re opening @lebernardinny kitchen to cook 400 meals p/day 5 days p/week w support of @wckitchen & our Dear Hero-Friend @chefjoseandres

Today’s Menu: Roast Chicken, Rice, Cabbage & Peas for Healthcare Workers & First Responders ⛑

HAPPY TO BE ABLE TO HELP 🙏🕊 pic.twitter.com/sItwsdiCeQ