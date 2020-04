مع انتشار وباء "كورونا".. "البركانو" ينشر الفن والألوان في الشوارع الإيرانية

في الوقت الذي يعيش فيه العالم بخوف ورعب جراء انتشار فيروس "كورونا" المُستجد وتحوله الى "وباء"، لجأ العديد من الناس إلى استخدام الفن والإبداع لتخفيف الأعباء وتسهيل التعامل مع الواقع الجديد، في ظل توقع استمرارية الوضع لشهور قادمة.

فقد نجح البعض في استثمار فيروس "كورونا" وتحويله الى مادة أو وسيلة لرفع معنويات الآخرين وهذا ما حدث في إيران، حينما قرر مصمم أزياء إيراني رؤية النصف الممتلئ من الكأس ورؤية الفيروس من زاوية أخرى وهي زاوية الفن.

المصمم "رامين جمني"

ولأن الكمامة الطبية تعتبر واحدة من أهم طرق الوقاية التي يوصي بها الأطباء، فقد قرر المصمم "رامين جمني" بتصميم نوع جديد من الكمامات الملونة والجميلة، في سبيل إدخال الفن والنشاط إلى حياة الناس.

Today, we may have to endure the colorless layers of stress on our faces and our lives.

I would like to invite you all to refer to the common language of our civilizations, art.#COVID2019 #corona #CoronavirusPandemic #Borkano #Mask #art #COVID19 pic.twitter.com/x1h2gDnKsa