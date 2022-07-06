سامر خزامي يكشف تعرضه للتحرش الجنسي في منزل عائلته

فجّر خبير التجميل اللبناني سامر خزامي مفاجأة صادمة بعدما كشف تعرضه للتحرش الجنسي من قِبل أحد أقرباءه خلال تواجده في منزل ذويه قبل أكثر من 20 عامًا.

وكشف سامر خزامي تفاصيل القصة الصادمة والمؤلمة خلال استضافته في برنامج "فوق 18" مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة الجديد اللبنانية.

وقال سامر خزامي باكيًا في تقرير مصوًّر كان قد نشره سابقًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحرش بي الرجل حين كنت بعمر الـ14، وتحديدًا في منزل أهلي حيث كنت أعيش، وبعد كل ما جرى معي شعرت بالذهول والصدمة، فهرعت باكيًا نحو والدتي لأخبرها ما حصل معي لأني فقدت الإحساس بالأمن".

وتابع: "فوجئت برد فعل والدتي بعد إخبارها لما حصل معي، صفعتني على وجهي وقالت لي لا تتصرف كالبنات، ما حصل معك هو نتيجة حركاتك الأنثوية التي تفسر بشكلٍ خاطئ، كما أنها تعطي انطباعًا خاطئًا، صدقت كلامها وعشت بقية حياتي أؤمن أن ما حدث معي هو ذنبي".

وأكمل سامر خزامي حديثة لرابعة قائلًا: "الأبشع من التحرش هو رد فعلي ورد فعل والدتي، انكسر شعور الأمان لدي، فقدته منذ تلك اللحظة، صدقت أن الخطأ هو خطأي والذنب هو ذنبي، كنت بعمر الـ 13 وآمنت بأن كلماتها هي الحقيقة، لذا حملت عقدة الذنب طيلة هذه السنوات".

وأردف يقول: "احتجت سنوات لأدرك ما المشكلة الحقيقة التي أعاني منها، أدركت أن الاضطرابات النفسية التي لا أجد لها تفسيرًا سببها هو التحرش الجنسي الذي تعرضت لها في تلك اللحظة وموقف والدتي منه".

وحول موقف والده من التحرش الجنسي الذي تعرض له، قال سامر خزامي: "لم تكن علاقتي بوالدي قوية، وهو ما دفعني لأخبر والدتي عما جرى لي، كنت أشعر أنه غريب عني، لكن المتحرش استمر في زيارتنا وهو ما فاقم الشعور بالعتب لدي اتجاه والدتي لأنها لم تخبر والدي بما فعله معي هذا الرجل المتحرش".

وأردف يقول: "عاتبت والدتي بعد 20 عامًا، بعدما أدركت بأن المتحرش هو الشخص المذنب في هذه القصة، لم أكن أنا المذنب كما حاولت والدتي إقناعي حين كنت صغيرًا، عرفت اليوم أن المتحرش يتحرش جنسيًا بفتى صغير عمره 12 عامًا، وهذا يعني أن المتحرش هو المريض وأني لست أنا المذنب".

وذكر سامر خزامي بأنه حاول مساعدة الفتى الذي يتعرض للتحرش من قِبل نفس المجرم من خلال جمعية تُعنى بهذه القضايا لكن عائلته رفضت الإبلاغ عنه وهو ما دفعه لتصوير مقطع الفيديو ويروي تفاصيل حادثة التحرش التي تعرض لها.

وحول مقاضاة المتحرش، قال سامر خزامى بأنه لا يفكر برفع دعوى قضائية ضده، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقوانين في بلاده خاصة وأن القضية جرت قبل 20 عامًا.

وحول ما إذا يروي قصة تعرضه للتحرش الجنسي من أجل إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قال سامر: "لا أريد من أحد أن يتأثر بالحادثة، بل أريد من الجميع أن يكون حذرًا لأنّ الأطفال ما زالوا يعانون من التحرش".

ووجه سامر خلال اللقاء دعوته إلى ضحايا التحرّش من الأطفال لأن "يعوا بأنهم عليهم أن يخبروا أحدًا يثقون به، أو أن يخبروا الشرطة. أنتم ضحايا، لا تكتفوا بالصمت أو تشعروا بالعار أو بالذنب".

الميول الجنسي لدى سامر خزامي

ودخل سامر خزامي خلال الحلقة في مشادة حادة مع رابعة الزيات عندما وجهت له سؤالًا عن ميوله الجنسي؛ إذ رفض الاعتراف بهويته الجنسية على الهواء مباشرة، معتبرًا أن ذلك "ليس من شأن أحدد"، لذا لم يحدد هويته؛ "ذكرًا، أنثى أو غير ذلك".

وأكد خزامي أن الحديث عن أموره الشخصية لا يعني نيته التأثير بأحد أو حتى الترويج لأي ميول أو أفكار لكنه يحترم من يشتمه أو يهاجمه.

سامر خزامي

خبير مكياج لبناني شهير تعامل مع العديد من النجمات في لبنان والعالم العربي.

يتابع سامر على تطبيق "إنستغرام" نحو 2 مليون شخص.

يُعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بسبب إطلالاته الجريئة، وقد أثار في الآونة الأخيرة ضجّةً بين أوساط المتابعين على "إنستغرام" بسبب ظهوره بالمكياج الثقيل وانتعل حذاء نسائيًا بكعب عالٍ، ما يعتبر خطوة جريئة منه لم يسبق أن اعتمدها غيره من الرجال.

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