سحرة يروجون لوجود ذهب داخل رؤوس الصُلع .. وجرائم قتل تثير القلق

أطلق مجموعة من السحرة في إحدى الدول الإفريقية خرافة وجود "الذهب" داخل رؤوس الرجال الصُلع معرضين حياة أصحاب الرؤوس اللامعة للخطر.

وذكرت صحيفة جنوب إفريقيا بأن رجلًا من موزمبيق قتل بقطع رأسه بسبب اعتقاد خرافي أن الصُلع لديهم ذهب داخل جماجمهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقًا رسميًا بدأ في الجريمة المقلقة بعد مقتل الرجل على يد مجرمين كانوا يخططون لبيع رأسه في مالي.

وذكرت صحيفة جنوب أفريقيا أن المشتري المحتمل اختفى قبل أن تتم صفقة البيع، فيما ترك القتلة رأس القتيل في بلدة موانديوا المركزية بوسط مالي.

ورجحت الصحيفة بأن هذه الحادثة تعيد للأذهان خرافة أطلقها سحرة في مالي عام 2017 حين قالوا بأن جماجم الرجال الصُلح تحوي ذهبًا ووقعت حينها 5 جرائم قتل بفصل الرؤوس عن أجسادهم بحثًا عن الذهب.

وذكرت وسائل الإعلان حينها أن من بين الخمسة الذين علمت بهم السلطات، قُتل ثلاثة في أسبوع واحد فقط.

وقال مسؤول في الموزمبيق في ذلك الوقت: "دافع القتلة يأتي من الخرافات والثقافة إذ يعتقد المجتمع المحلي أن الأفراد الأصلع أغنياء".

لطالما كان القتل من أجل أعضاء البشر مشكلة في أجزاء كثيرة من إفريقيا، وغالبًا ما يتم استهداف المصابين بالمهق على وجه التحديد.

وتعتقد المجتمعات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا وتنزانيا ونيجيريا وأوغندا، أن السحرة يمكنهم استخدام أعضاء الجسم لتحقيق أشياء مثل الثروة والخصوبة والقوة وغير ذلك.

