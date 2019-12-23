سرب من النحل يغزو الملعب في مباراة تنزانية.. واللاعبون ينبطحون أرضًا

في واقعة طريفة، فوجئ لاعبو وجماهير ملعب "أوهورو" بهجوم سرب ضخم من النحل أجبرهم على التوقف.

وبحسب مصادر محلية، فقد هجم سرب من النحل على اللاعبين في الدقيقة 53 من عمر المباراة لينبطحوا بشكل عفوي ومتزامن على الأرض في مشهد مضحك.

ولم يقتصر الانبطاح الاحترازي على اللاعبين بل شمل الجهازين الفنيين واللاعبين الاحتياطيين والجمهور على حد سواء.

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وتوقف اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، 21 ديسمبر، لعدة دقائق ريثما ينتهي الهجوم، قبل أن تستكمل المباراة.

يذكر ان المبارة كانت تجمع فريقي يانغا وإيرينغا يونايتد في كأس تنزانيا والتي انتهت بفوز يانغا برباعية نظيفة.

يذكر أن الأضرار اقتصرت على بعض اللسعات غير الخطرة.

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