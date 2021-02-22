سرقة مجوهرات بقيمة 1.4 مليون دولار من منزل أميرة أردنية في لندن

ألقت القوات البريطانية القبض على عاملة تنظيف سرقت مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.403 مليون دولار أمريكي) من منزل الأميرة الأردنية فريال إرشيد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "فيرجيلينا طابا" (65 عامًا) سرقت خواتم ألماس وأساور وساعات وأقراط أثناء عملها في عقار للأميرة الأردنية فريال الذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني (8.421 مليون دولار أمريكي) في العاصمة لندن.

ويُشتبه أن عاملة التنظيف أعطت المجوهرات لابن أخيها "هيناو طابا" البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يُزعم أنه باعها من خلال دور المزادات.

وتم القبض عليه بعد محاولته بيع خاتم - واحد من ستة فقط في العالم - من خلال تاجر أصبح مشبوهًا ونبه الشرطة.

وقال مصدر ان الأميرة البالغة من العمر 76 عامًا تعرضت للسرقة.

وأضاف المصدر للصحيفة البريطانية: "كانت العديد من الأشياء ثمينة وعاطفية بالنسبة لها ولا يمكن استبدالها. اكتشفت الشرطة مكان بيع الكثير منه، لكن محاولة استعادتها يعد أمرًا صعب".

وتم القبض على "فيرجيلينا" المولودة في كولومبيا، من فولهام غرب لندن، وابن أختها في 26 نوفمبر قبل إطلاق سراحهما وإبقائهما قيد التحقيق.

والأميرة فريال إرشيد هي الزوجة الأولى للأمير محمد بن طلال، وهي ابنه السيد فريد محمود إرشيد، ووالدها كان عضوًا في البرلمان الأردني.

أنجبت من الأمير محمد ولدان هما:

الأمير طلال (ولد في 26 يوليو 1965).

الأمير غازي (ولد في 15 أكتوبر 1966).

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