سعر برميل النفط يقفز بأكثر من 4.5% بعد الرد الصاروخي الإيراني

قفز سعر برميل النفط صباح الأربعاء بأكثر من 4,5 بالمئة بعيد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وارتفع برميل خام “غرب تكساس الوسيط” 4,53 بالمئة إلى 65,54 دولارا قبل أن يعود ويتراجع قليلاً، وذلك فور شيوع نبأ القصف الصاروخي البالستي الذي شنّته إيران ردّاً على الضربة الأمريكية التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد الأسبوع الماضي. (أ ف ب)