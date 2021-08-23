سعودي يبتز قاصر عمرها 14 عامًا.. ويمطرها بسيل من الكلمات النابية

يعيش رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حالة من الصدمة والذهول بعد تعرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا للابتزاز من قبل شاب عبر تطبيق محادثة يدعى "ألتل".

وعبر وسم "#مبتز_التل" كشف رواد موقع التدوين "تويتر" محاولة ابتزاز شاب لفتاة قاصر وتهديدها بفضحها ونشر صورها والتطاول عليها بكلمات نابية.

وعبر مغردون عن غضبهم مما فعله المُبتز بمحادثته المسربة على تطبيق المحادثة "ألتل"، مطالبين بكشف هويته واعتقاله ومحاسبته.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من هوية المُبتز، إلا أن عدد من المغردين أشاروا إلى أنه مثلي الجنس يبلغ من العمر 18 عامًا من المملكة العربية السعودية وينشر العديد من قصص الابتزاز التي يمارسها في حياته مع الفتيات.

جريمة الابتزاز في المملكة العربية السعودية

وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 - التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.

2 - الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

3 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.