سلحفاة تتجول في شوارع قطر وتثير دهشة المارة

في خطوة محفوفة بالمخاطر، قررت سلحفاة ضخمة أن تعبر أحد الطرق الرئيسية في دولة قطر بخطواتٍ بطيئةٍ وثابتةٍ والتوجه نحو الجانب الآخر من الطريق دون الاكتراث بالسيارات المسرعة والتهديدات التي قد تعرض حياتها للخطر.

واستطاع أحد رواد الطريق العام أن يوثق اللحظة التي كانت تعبر فيها السلحفاة الضخمة الطريق العام في مشهدٍ نادر الحدوث في الأحياء السكنية في قطر.

وأعاد المغردون على موقع التدوين "تويتر" نشر مقطع الفيديو الذي وصفه الكثيرون بـ"الطريف" مشيدين بالثقة التي تمتلكها السلحفاة حتى إنها قررت عبور الطريق السريع بخطوات بطيئة.

فيما ذكر بعض المعلقين أن السلحفاة التائهة تسببت في عرقلة السير وكان على المتواجدين مساعدتها في عبور الطريق السريع بدلًا من تصويرها وتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر.