سلمان العودة يستقبل حفيده الجديد.. ومغردون معجبون باسم الطفل

استقبل الدكتور عبدالله العودة، نجل المفكر والداعية السعودي سلمان العودة، صباح اليوم طفله في الوقت الذي لا يزال جده في السجن منذ عام 2017.

ونشر الدكتور عبدالله عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أولى هدايا هذه السنة المباركة قدوم مولودنا "أبان" صبيحة هذا اليوم.. الساعة ٧:٥٢ ص، أسأل الله أن يجعل فيه إبانة للخير وبركة في السعي".

واختار الدكتور أحمد لمولوده الجديد اسم "أبان" وهو اسم علم مذكر من أصل عربي، وجاء الاسم على صيغة الفعل الماضي، ومعناه الظهور والوضوح، وهو من الأسماء العربية القديمة.

وتلقى الدكتور عبدالله التهاني من قبل متابعيه على موقع التدوين "تويتر" الذين روجوا الله تعالى بالإفراج عن جده الدكتور سلمان العودة ليتسنى له اللقاء بحفيده "أبان".

كما عبر رواد موقع التدوين "تويتر" عن إعجابهم بالاسم الذي اختاره الدكتور عبدالله لابنه واعتبروها رسالة مبشرة للإفراج عن جده الدكتور سلمان العودة.

يذكر أن الدكتور سلمان العودة كان قد اعتقل يوم 10 سبتمبر 2017 ضمن حملة اعتقالات سياسية من طرف السلطات السعودية بعد نشره تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" يدعو فيها الله للتأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب"، ولم تفصح الحكومة السعودية عن مكان اعتقال العودة أو المسار القضائي لقضيته.

وبعد بضعة أشهر من اعتقاله تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى بمدينة جدة، وفي 18 يناير 2018 انتشرت أخبارًا عن وفاته في محبسه إثر تعرضه للتعذيب، لكن هذه الأنباء تم نفيها على لسان ابنه الذي أقر نقل والده إلى المستشفى دون أية تفاصيل.

وبحلول الرابع من سبتمبر 2018 انتشرت الكثير منَ الأخبار التي تُفيد بأنّ النيابة العامّة السعودية قد طالبت بإعدام الشيخ العودة وذلكَ بعدما وجّهت له 37 تهمة بما في ذلك اتهامات تتعلقُ بالإرهاب فيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذا الخبر من الجهات الرسميّة المعنية بالأمرِ.

سلمان العودة

سلمان بن فهد بن عبد الله العودة (14 ديسمبر 1956 -)، داعية إسلامي، ورجل دين، وأستاذ جامعي، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية.

ولد سلمان العودة في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غرب مدينة بريدة في منطقة القصيم، حاصل على ماجستير في السُّنة في موضوع "الغربة وأحكامها"، ودكتوراه في السُّنة في شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة)، كان من أبرز ما كان يطلق عليهم مشايخ الصحوة في الثمانينيات والتسعينيات.