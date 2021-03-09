سلوك عدواني يتسبب بطرد كلاب "بايدن" من البيت الأبيض.. ماذا فعلا؟

أعاد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كلابه إلى منزل عائلته في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد أن تورط أحدهم في "حادثة عض" أحد عملاء الأمن في البيت الأبيض.

وأظهر الكلب "ميجور" البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي تبناه "بايدن" وزوجته "جيل" في نوفمبر 2018 من مأوى للحيوانات، سلوكًا عدوانيًا بما في ذلك القفز والنباح والتحميل على موظفي البيت الأبيض والأمن.

وكان الكلبان انتقلا في البداية إلى البيت الأبيض في يناير بعد تنصيب بايدن، ولدى عائلة "بايدن" اثنان من كلاب الرعاة الألمان- الكلب الراعي الألماني‏ هو سلالة تأخذ اسمها من البلد الأصلي ألمانيا، وتعد أفضل كلاب العالم في التعلق مع الإنسان وإخلاصا له، ويتميز بقوته وذكائه وسهولة تدريبه على الطاعة- "تشامب" و"ميجور" (13 عامًا).

ويعد "ميجور" أول كلب ينتقل من مأوى إلى البيت الأبيض، حيث ولم يكن الرئيس السابق "دونالد ترمب" يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الفائت، أعربت السيدة الأولى "جيل" عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن حيث عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما الكثير من الناس.