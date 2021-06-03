سمكة تتسبب في بتر ذراع طاه صيني.. صور مروّعة

تسبب سمكة في بتر الذراع الأيسر لطاهٍ صيني بعد إصابته ببكتيريا خطيرة جراء ثقب إصبعه أثناء إعدادها للطهي.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن طاهٍ صيني يُدعى السيد لي (20 عامًا) من جنوب شرق الصين، كان يُعد سمكة للطهي وأصيب أثناء تحضيرها بثقب طوله لا يتجاوز 2 مليمتر في إصبع الخنصر في يده اليسرى وبعدها قام الطاهي بتطهير الجرح بالماء.

وبعدها بدأت الذراع تنتفخ وتتعفن وتتحول بشكل تدريجي للونين الأسود والبنفسجي وذلك جراء انتقال عدوى بكتيرية شديدة تُعرف باسم Vibrio vulnificus.

وبعد نقل الطاهي للمستشفى و خضوعه للفحوصات الطبية، أخبره الأطباء أنه مصاب بما يُعرف باسم الصدمة الإنتانية وهي حالة تُشكل خطرًا على الحياة لأنها تؤدي للإصابة بتعفن الدم ونخر في الأنسجة اللينة في منطقتين متفرقتين في ذراعه الأيسر.

وجراء ذلك أضطر الأطباء حتى ينقذوا حياته من موت محقق لبتر جزء يُقدر بثلثي ذراعه الأيسر.

ووفقًا للصحيفة، فإن البكتيريا التي تسببت في تعفن ذراع الطاهي ومن ثم بتر ذراعه تنتمي لمجموعة البكتيريا الضمية Vibrio cholera والمعروفة أيضًا بضمة الكوليرا وهذه البكتيريا تتواجد في المأكولات البحرية مثل المحار والكابوريا والأسماك الصدفية.

وتؤدي هذه البكتيريا الخطيرة عند ملامستها للجروح لمضاعفاتٍ صحية خطيرة وتُسبب فشل الأعضاء والوفاة.

والجدير ذكره أنه في العام الماضي بتر الأطباء يد مسن من كوريا الجنوبية ويبلغ من العمر 71 عامًا بعد تعرضه لحادث مماثل أثناء تناول طعام بحري نيء.

لؤلؤة احمد

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