سمكة قرش تهاجم شاب أردني في خليج العقبة.. وفيديو مروّع يوثق الحادثة!

أصيب شاب أردني بجروح خطيرة في قدمه بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل سمكة قرش على بعد 3 كيلو من شاطئ خليج العقبة الواقع على البحر الأحمر.

وتمكنت وسائل إعلام محلية من التوصل الى الشاب دون الكشف عن هويته أو صورته الذي بدوره روى تفاصيل الحادث المروّع.

وقال الشاب بأنه يعمل في المجال البحري وبأنه تعرض للهجوم من سمكة قرش أثناء عودته من رحلة Parasailing وهو ما أدى الى نقله الى المستشفى بشكل عاجل.

وقال الشاب بأن الهجوم استمر لمدة 6 ثوانٍ فقط، لكنه أسفر عن قطع في 4 أوتار وتمزق جزء من عضلة القدم وفقدان جزء من ظهر القدم وتشققات في الكاحل.

وبعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة هجوم سمكة القرش على الشاب، ادعى عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هجومًا مماثلًا وقع في أحد شواطئ العقبة وهو ما دفع الهيئة البحرية الأردنية لنفي هذه الأنباء.

وقالت الهيئة في بيان رسمي بأنها لم تتلقَ أي بلاغ حول وقوع حادث هجوم للقرش، وأكدت أن الهجوم الأول لم يكن بالقرب من الشاطئ.

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