سوار يورط السعودي محمد البكيري والجمهور يتهمه بالشذوذ الجنسي

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحليل صورة كان قد نشرها الإعلامي السعودي الشهير محمد البكيري قبل ساعات والتي ظهر فيها مرتديًا سوارًا يحمل ألوانًا قيل بأنها تمثل ألوان "قوس قزح" الذي بات اليوم مرتبطًا بمجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم".

ودشن رواد موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية وسم “#الخكيري_يدعم_المثليين"" لتوجيه اتهاماتهم نحو الإعلامي محمد البكيري بأنه يروج للمثلية الجنسية من خلال ارتداء سوار يحمل ألوان قوس قزح الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم بحجة أن ألوانه المختلفة تشير إلى المثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس.

وعبر وسم “#الخكيري_يدعم_المثليين" هاجم الكثير من المغردين البكيري حتى تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن يكشف أحد المغردين حقيقة السوار والألوان التي ظهرت عليه مبرئًا البكيري من تهمة الشذوذ الجنسي.

هل محمد البكيري شاذ

وكشف المغرد أن السوار الذي ظهر في يد البكيري هو مجرد إكسسوار بلاستيكي يجري بيعه عبر مواقع البيع الإلكتروني ومنها موقع أمازون باعتباره "سوار نازار" الذي يحمي الرجال والنساء والأطفال من العين والأرواح الشريرة. (حسب الموقع)

فيما ذكر مغرد آخر بأن السوار الذي ارتداه البكيري يحمل علم دولة السنغال، مرجحًا أن الإعلامي الشهير ارتداه في الوقت الراهن تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس العالم في قطر 2022 وبأنه إشارة منه لتشجيع المنتخب السنغالي.

من هو محمد البكيري

تاريخ الولادة: سبتمبر 1977

سبتمبر 1977 مكان الولادة: جدة – المملكة العربية السعودية

جدة – المملكة العربية السعودية الحالة الاجتماعي: متزوج ولديه 9 أبناء

إعلامي سعودي ورئيس تحرير للعديد من الصحف الرياضية في السعودية ومنها: صحيفة النادي، وصحيفة الرياضي.

بدأ البكيري عمله في عالم الإعلام كرسام كاركتير في صحيفة "الرياضية" السعودي ثم تدرج في الجريدة حتى أصبح رئيس تحريرًا لها في عام 2011.

كما عمل البكيري في مجال التحليل الرياضي مع العديد من القنوات الرياضية في السعودية قبل أن يقدم برنامجه الرياضي الخاص في قناة عمان الرياضية والذي يحمل عنوان “المنصة”.