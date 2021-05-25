سوشي بحشرات السيكادا في أمريكا.. هل ترغب بتجربتها؟

شهدت عدة ولايات أمريكية تدفق أسارب كبيرة من ذباب السيكادا بسلالته الجديدة التي تحمل اسم "بروود إكس" (Brood X)، التي تحدث مرة كل 17 عامًا.

وبهذه المناسبة، استضافت ولايات ماريلاند وبنسلفانيا وفرجينيا وإنديانا وتينيسي مهرجان "سيكادا فيست" لتذوق حشرات السيكادا المقلية والمشوية والمحمصة والمطلية بالشوكولاتة.

ودعا الشيف "بون لاي"، أحد المدافعين عن حركة الغذاء المستدام، السكان المحليين لمطاردة الحشرات في حديقة المدينة، من أجل تذوق سوشي السيكادا المقلي.

وقال: "في عالم نعاني فيه من أكبر جائحة في التاريخ - وهو ليس كوفيد، ولكن الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي - علينا أن نتبنى نهجًا ثوريًا في الطريقة التي اعتدنا على تناولها".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح الطاهي الأمريكي المولود في هونغ كونغ للمقيمين كيفية حصاد وطهي وتحضير السيكادا كوسيلة للحديث عن طرق بديلة للزراعة وتناول الطعام.

بدأت حشرات السيكادا (أو الزيز) في الظهور في منطقة واشنطن العاصمة بعد قضائها 17 عامًا تحت الأرض.

واجتاحت المليارات من السيكادا الدورية (زيزان دورية)، التي كانت تعيش تحت الأرض منذ عام 2004، عدة مدن أمريكية.