سيارة صغيرة تلفت الأنظار في شوارع الرياض.. ومعلقون: وين ماما؟

تسببت فتاة تقود سيارة وردية صغيرة الحجم في خطف الأنظار أثناء قيادة السيارة في شوارع العاصمة السعودية الرياض منذ أيام.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو جرى التقاطه للفتاة وهي تقود سيارتها الصغيرة وسط الشارع محاولة تجاوز السيارات الضخمة المجاورة لها ولكن محاولاتها باءت بالفشل نظرًا لصغر حجم السيارة.

وتركت السيارة الوردية الصغيرة مصور الفيديو إلى التعامل معها وكأنها سيارة طفلة صغيرة وصلت الشارع الرئيسي عن طريق الخطأ، حيث سُمع وهو يقول لها بطريقة ساخرة: "وين ماما؟".

كما أثار حجم السيارة الصغير جدًا حالة من الجدل بين المغردين على موقع التدوين "تويتر"، الذين عبروا عن مخاوفهم من تعرضها للمضايقات والإزعاجات من المركبات الضخمة، أو تعرضها لحادث بسبب صغر حجمها.

قيادة المرأة السعودية

يذكر أن قيادة المرأة في السعودية، قضية انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي.

وكان عدم السماح للإناث بالقيادة قائم بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.

وشهدت قضية منع النساء من القيادة جدلًا كبيرًا في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوتة.

وظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 امرأة احتجاجًا قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض فيما عرف باسم مظاهرات قيادة المرأة، وقامت الحكومة على أثرها باعتقالهن وإيقاف بعضهن عن العمل ومنعهن من السفر.

وعادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة.

وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية.

في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.