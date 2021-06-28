سيدة بريطانية حزينة على وفاة زوجها الدولفين.. وتعلق: "أنا لست منحرفة"!

دخلت سيدة بريطانية في حالة حداد عام حزنًا على وفاة زوجها الدولفين الذي ربطته بها علاقة غرامية تكللت بالزوج قبل أشهر.

ووصفت السيدة "شارون تندلر" نفسها بأنها "امرأة دولفين واحد" مؤكدة عدم رغبتها في الزواج مجددًا بعد خسارة زوجها دولفين "سيندي".

وقالت شارون" لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن الراحل "سيندي" كان يبلغ من العمر 39 عامًا.

وكان الثنائي "الغريب" و"غير متوافقين" قد تزوجا في حفل فخم قبل أشهر حيث تألقت "شارون" بفستان أبيض مع زهور وردية في شعرها، لكن النهاية كانت حزينة.

وأشارت "شارون" للصحافيين المحليين بعد الزفاف: "أنا ليست منحرفة أنا أحب هذا الدلفين. إنه حب حياتي".

وتابعت: "هذا ليس شيئًا سيئًا. إنه مجرد شيء فعلناه لأنني أحبه، ولكن ليس بالطريقة التي تحب بها الرجل. إنه مجرد حب خالص لدي لهذا الحيوان".

ولدى سماعها نبأ وفاة "زوجها"، استبعدت شارون العثور على عشيق آخر، قائلة: "أنا امرأة دولفين".

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